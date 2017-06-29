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Ближний Восток

Правитель Дубая написал поэму, призывающую эмира Катара не быть одинокой овцой

время публикации: 11:13 | последнее обновление: 11:13 блог версия для печати фото
Мухаммад бин Рашид аль-Муктум

Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая шейх Мухаммад бин Рашид аль-Муктум написал поэму, в которой призвал Катар восстановить отношения с членами Совета взаимодействия государств Персидского залива.

В поэме отмечается, что оба государства – часть одного народа, одного благородного племени. Монарх также утверждает, что Дубай был и остается защитником и другом своего соседа.

"Пришло время объединить наши сердца, защитить друг друга от ненависти и злобы. Мы готовы наставлять братьев, как учил пророк Мухаммад. В хадисах написано, что волки жрут только овец, отбившихся от стада", - пишет шейх.

Отметим, что правитель Дубая нашел время еще для одного благородного дела. Он выделил жителям маленькой Корнуэльской деревушки 90.000 фунтов стерлингов, необходимых для спасения местной церкви и превращения ее в общинный центр.

По словам британцев, они обратились к шейху, когда их попытки собрать деньги самостоятельно и найти других спонсоров потерпели фиаско. Письмо с просьбой было отправлено еще осенью 2016 года, и звонок из Дубая стал для них полной неожиданностью.

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