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Ближний Восток

Боевики ИГ заставили пленницу съесть своего годовалого сына

время публикации: 16:22 | последнее обновление: 16:22 блог версия для печати фото
Боевики ИГ заставили пленницу съесть своего годовалого сына

Езидский депутат иракского парламента Виан Дахил в интервью египетскому телевидению рассказала о том, как боевики "Исламского государства" обращаются с женщинами-езидками, находящимися у них в сексуальном рабстве.

Одна из историй, рассказанная Виан Дахил, за последние два дня была пересказана десятками англоязычных СМИ. Гостья телеканала рассказала, что молодую женщину боевики держали в течение трех дней держали в подвале без воды и еды. На третий день ей принесли мясное блюдо с гарниром из риса. Только после того, как голодная женщина поела, ей сообщили, что блюдо было приготовлено из ее годовалого сына.

Также Виан Дахил рассказала о том, как боевики до смерти насиловали 10-летнюю девочку на глазах ее отца.

Израильский сайт Nana10 сообщил, что интервью несколько раз прерывалось, так как египетский журналист, беседовавший с Виан Дахил, не мог совладать со своими чувствами.

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