Сергей Лавров: Россия будет реагировать на удары США по армии Асада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что США не будут создавать предлоги для новых ударов по правительственным войскам Сирии на основании неких скрываемых разведывательных данных. Об этом он заявил на пресс-конференции, состоявшейся в среду, 28 июня, в Краснодаре.

"Я очень рассчитываю, что на этот раз США все-таки будут руководствоваться необходимостью действительно защищать режим нераспространения химического оружия, а не спекулировать на неких разведданных, которые являются секретными и никому их нельзя показать, чтобы провоцировать или создавать предлоги для очередных ударов по силам правительственной сирийской армии, которые борются с терроризмом", – цитирует министра ТАСС.

Лавров сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил ему и уведомил о подготовке американцами заявления о якобы готовящейся Дамаском атаке с использованием отравляющих веществ.

"Могу подтвердить, чтобы не было кривотолков, что он звонил мне и предупредил о якобы наличии у США информации об очередной, как он выразился, якобы готовящейся химической атаке правительства Сирии против оппозиционеров", – сказал глава МИД РФ.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия будет достойно реагировать на возможные провокации США в отношении сирийской правительственной армии.

"Реагировать будем достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.