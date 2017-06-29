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Ближний Восток

Абу Марзук: США добиваются создания конфедерации Палестины с Иорданией и Египтом

время публикации: 17:27 | последнее обновление: 17:59 блог версия для печати фото
Абу Марзук: США добиваются создания конфедерации Палестины с Иорданией и Египтом

Муса Абу Марзук, первый заместитель главы политбюро ХАМАС, в своем Twitter написал, что план ближневосточного урегулирования, разработанный новой администрацией Белого дома, не предусматривает создание независимого палестинского государства.

"США подталкивают к созданию конфедерации с Иорданией и Египтом, что их мнению, будет способствовать решению проблемы возвращения палестинских беженцев", - пишет он.

Абу Марзук также заявляет, что США действуют "в интересах евреев" с тем, чтобы реализовать израильский план всеобъемлющего регионального урегулирования.

Отметим, что в Рамалле также обвиняют администрацию Дональда Трампа в том, что она действует в интересах Израиля. Об этом заявляли в окружении Махмуда Аббаса после его встречи с зятем Трампа Джаредом Кушнером и спецпосланником США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом. Источники в Рамалле сообщали, во время встреч Аббас пытался обсудить такие важные вопросы, как возвращение беженцев и границы будущего государства, однако представители США вновь и вновь возвращались к требованию Израиля прекратить выплату пособий террористам, отбывающим заключение в Израильских тюрьмах, а также настаивали на прекращении подстрекательств против Израиля.



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