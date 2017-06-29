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Ближний Восток

Иракская армия освободила от ИГ разрушенную мечеть ан-Нури

время публикации: 13:42 | последнее обновление: 13:42 блог версия для печати фото
Мечеть ан-Нури в 2013 году

Командование иракской армии сообщило, что боевики террористической группировки "Исламского государства" выбиты из руин мосульской мечети ан-Нури, которая была символом этого города.

По словам генерал-лейтенанта Абд аль-Вахаба ас-Саади, и территория мечети, и окрестные улицы находятся под контролем частей специального назначения. Предполагается, что джихадасты оставили здесь немало мин, и разминирование займет время.

Мечеть ан-Нури имеет символическое значение и для ИГ. В 2014 году именно здесь главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание нового халифата. Это стало единственным публичным выступлением самопровозглашенного халифа.

Накануне последнего штурма Старого города Мосула стало известно, что боевики ИГ укрепляют мечеть. Тогда стало ясно, что она не переживет штурма и будет уничтожена либо джихадистами, либо иракской армией.

Эти опасения оправдались – боевики Исламского государства взорвали мечеть. Был уничтожен и знаменитый падающий минарет, который был самым узнаваемым строением Мосула.

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