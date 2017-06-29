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Ближний Восток

NYT: бывший наследник саудовского престола помещен под домашний арест

время публикации: 13:07 | последнее обновление: 13:07 блог версия для печати фото
Мухаммад бин Наиф

Газета The New York Times утверждает, что принц Мухаммад бин Наиф, недавно смещенный с поста наследника престола, помещен под домашний арест. Согласно публикации, принцу запрещено покидать пределы дворца. Он также не может уехать из королевства.

Информация была получена от американских и саудовских источников, в том числе – близких к королевскому дворцу. Неизвестно, сколько времени эти ограничения останутся в силе.

Напомним, что несколько дней назад наследником престола был назначен Мухаммад бин Салман – 31-летний сын короля. Он пользуется значительной популярностью и считается сторонником реформ.

Принц Мухаммад бин Наиф лишился также постов министра внутренних дел и председателя военно-политического совета королевства. Занимая эти должности, он отвечал за борьбу с террором и за политику королевства по ситуации в Сирии.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии опровергло информацию о домашнем аресте принца. Там сообщили, что публикация "лживая и необоснованная".

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