СБ ООН потребовал от сирийцев прекратить военные действия на границе с Израилем

Совет безопасности ООН в четверг, 29 июня, решительно осудил боевые действия, ведущиеся в зоне разъединения между Сирией и Израилем, и призвал войска Башара Асада и повстанческие группы покинуть район, патрулируемый миротворческим контингентом ООН.

Резолюция осудила использование на границе тяжелых орудий, в том числе танков.

Кроме того, члены СБ ООН единогласно проголосовали за то, чтобы продлить срок действия мандата миротворческой миссии UNDOF до 31 декабря.

Агентство АР отмечает, что эта резолюция подтвердила выводы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что продолжающиеся военные действия в зоне разъединения могут привести к эскалации конфликта и поставить под угрозу соглашение о прекращении огня между Израилем и Сирией, а подвергает опасности гражданское население и персонал ООН.



