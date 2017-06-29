Мэттис: Сирия испугалась применять химическое оружие

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что режим Башара Асада отказался от применения химического оружия после жесткого заявления американской администрации, в соответствии с которым Сирия заплатит высокую цену за химическую атаку.

"Похоже, они отнеслись к нашему предупреждению всерьез – и не стали его применять", - заявил он журналистам, сопровождающим Мэттиса на встречу министров обороны NATO в Брюсселе. Глава Пентагона не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что атаки не было.

26 июля Белый дом опубликовал заявление, в котором утверждает, что американские спецслужбы получили данные о процессе подготовки к очередной химической атаке, которую армия Башара Асада намерена нанести по мирным жителям.

Согласно заявлению Белого дома, армия Асада проводит на авиабазе Шайрат маневры, подобные тем, которые предшествовали химической атаке в провинции Идлиб в апреле этого года.

28 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит возможные провокации США без ответа. "Реагировать будем достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться", – сказал он.

Напомним, что после прошлой атаки с двух американских боевых кораблей в были выпущены 59 крылатых ракет "Томагавк". Их целью стала база Шайрат в провинции Хомс, с которой, как считают в Вашингтоне, взлетали самолеты, осуществившие атаку с применением отравляющих веществ.