Четырнадцатый "марш возвращения": 2000 участников, 6 очагов беспорядков

В пятницу, 29 июня, на границе сектора Газы прошел четырнадцатый "марш возвращения", названный его инициаторами "От Газы до Западного берега: единство крови и общая судьба".

По оценкам ЦАХАЛа, на этот раз в акции, организованной ХАМАСом, приняли участие около 2000 палестинцев.

Были зафиксированы шесть очагов беспорядков. Участники акции жгли покрышки и предпринимали попытки причинить ущерб разделительному забору.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями.

Минздрав Газы сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих восточнее Хан-Юниса были убиты двое участников "марша". Одному из них было 13 лет, другому – 24. По данным минздрава, 415 палестинцев получили ранения, травмы и отравления слезоточивым газом.

Палестинские СМИ сообщили, что возле населенного пункта Эль-Бурейдж демонстрантами сбит мультикоптер ЦАХАЛа. Пресс-служба Армии обороны Израиля пока не комментирует это сообщение.





