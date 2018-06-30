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Ближний Восток

Четырнадцатый "марш возвращения": 2000 участников, 6 очагов беспорядков

время публикации: 29 июня 2018 г., 21:33 | последнее обновление: 29 июня 2018 г., 22:46 блог версия для печати фото
Четырнадцатый "марш возвращения": 2000 участников, 6 очагов беспорядков
Четырнадцатый "марш возвращения": 2000 участников, 6 очагов беспорядков
Четырнадцатый "марш возвращения": 2000 участников, 6 очагов беспорядков

В пятницу, 29 июня, на границе сектора Газы прошел четырнадцатый "марш возвращения", названный его инициаторами "От Газы до Западного берега: единство крови и общая судьба".

По оценкам ЦАХАЛа, на этот раз в акции, организованной ХАМАСом, приняли участие около 2000 палестинцев.

Были зафиксированы шесть очагов беспорядков. Участники акции жгли покрышки и предпринимали попытки причинить ущерб разделительному забору.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями.

Минздрав Газы сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих восточнее Хан-Юниса были убиты двое участников "марша". Одному из них было 13 лет, другому – 24. По данным минздрава, 415 палестинцев получили ранения, травмы и отравления слезоточивым газом.

Палестинские СМИ сообщили, что возле населенного пункта Эль-Бурейдж демонстрантами сбит мультикоптер ЦАХАЛа. Пресс-служба Армии обороны Израиля пока не комментирует это сообщение.



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ПИЦ: восточнее Хан-Юниса погиб еще один "шахид"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июня 2018 г.
"Палестинский информационный центр": убит 13-летний участник "марша"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июня 2018 г.
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