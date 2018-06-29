18+
29 июня 2018 г.
последняя новость: 16:55
Самоуважение, как норма
Загадочный план Трампа
Cтранности судебной системы Израиля
Мирный процесс, версия Трампа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:41 "Просто ненавижу войну": репортаж о ситуации на юге Сирии
11:48 SOHR: сирийскую провинцию Дараа покинули более 120 тысяч беженцев
10:39 В Газе ВВС ЦАХАЛа нанесли очередной предупредительный удар по группе поджигателей
09:56 В ответ на убийство военнослужащих в Ираке казнены 12 террористов
18:09 "Аль-Майядин": Биньямин Нетаниягу встречался с наследным принцем Саудовской Аравии
16:50 В Турции арестована гражданка Германии, обвиненная в терроризме
15:53 SOHR: в результате российских авиаударов на юге Сирии погибли десятки мирных граждан
15:35 В Турции будет отменено чрезвычайное положение
12:16 На возобновившем работу комбинате в Исфахане получен "желтый пирог"
11:54 Первое заседание турецкого парламента состоится 8 июля
Загрузка...
Ближний Восток

"Просто ненавижу войну": репортаж о ситуации на юге Сирии

время публикации: 14:41 | последнее обновление: 16:45 блог версия для печати фото
Хамза Р. в феврале 2016 года
Юго-восток города Дараа. 27 июня 2018 года
Провинция Дараа на карте Сирии

После начала активных боевых действий армии Башара Асада и российской авиации на юго-западе Сирии восточные районы сирийской провинции Дараа, по данным правозащитных организаций, покинули более 120 тысяч человек. Подавляющее большинство беженцев находятся на границе с Иорданией, власти которой прекратили прием сирийцев. В Иордании, которая переживает серьезный экономический кризис, уже проживают более миллиона сирийских беженцев, при этом Амман получил только одну пятую часть финансовой помощи, обещанной ООН.

Тысячи беженцев прибывают и в провинцию Кунейтра, на границу с Израилем. Израиль не принимает беженцев из Сирии (за исключением оказания медицинской помощи в экстренных случаях), но поддерживает их, передавая в Сирию предметы первой необходимости, продукты питания и медикаменты. В ночь на 29 июня ЦАХАЛ провел специальную операцию на границе с Сирией, передав для беженцев около 300 палаток, 13 тонн продовольствия, 15 тонн детского питания, три комплекта медицинского оборудования и медикаментов, 30 тонн одежды и обуви.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в пятницу, что ЦАХАЛ внимательно следит за происходящим на юге Сирии и будет защищать интересы еврейского государства в сфере безопасности: "Как всегда, мы будем готовы оказать любую гуманитарную помощь мирным жителям, женщинам и детям, но не примем у себя ни одного сирийского беженца".

Сирийская армия обещала открыть гуманитарные коридоры для мирных жителей, которые пытаются бежать на север и на восток страны, однако этого пока не произошло. Тем не менее, люди пытаются пробраться вглубь страны и в города к северу и северо-западу от города Дараа.

В частности, более ста беженцев оказались в родном городе Хамзы Р. – сирийского медика, с которым редакция NEWSru.co.il беседовала в феврале 2016 года, когда российская авиация бомбила районы, находящиеся под контролем группировок, входящих в оппозиционную коалицию "Сирийская свободная армия" (ССА), в том числе родной город Хамзы.

Хамза Р. 29 июня согласился побеседовать с нашим корреспондентом. Как и в 2016 году, по просьбе сирийца и из соображений безопасности мы не публикуем его фамилию, населенный пункт и название больницы, а также ретушируем на снимках его лицо.

Наш собеседник рассказал, что за последние несколько дней в его город пришли более ста человек – в основном женщины и дети. Среди беженцев есть больные и раненые, однако в городской больнице не хватает медикаментов и оборудования. Медицинская помощь была прервана, когда армия Асада при поддержке российской авиации начала наступление на Дараа.

Помимо нехватки медикаментов, в городе ощущается острая нехватка продовольствия. Беженцы расселяются в пустующих домах или в семьях, однако жителям самим не хватает товаров первой необходимости.

Хамза утверждает, что заявления Москвы о том, что авиаудары российской авиации направлены только на боевиков оппозиции, неверны. По словам медика, как армия Асада, так и российские самолеты ведут обстрелы мирного населения.

Наш собеседник говорит, что, хотя его населенный пункт сильно западнее района обстрелов, они слышат постоянные взрывы и видят дым над жилыми кварталами. Во время беседы с корреспондентом NEWSru.co.il Хамза находился у себя дома вместе с семьей. По словам мужчины, все они напуганы и ожидают приближения бомбардировок.

В провинции Дараа проживает преимущественно суннитское население, и эта провинция раньше являлась одним из главных оплотов сирийской оппозиции. Все жители города Хамзы – мусульмане-сунниты. Город в основном контролировала "Сирийская свободная армия", но в нем присутствовали и боевики исламистских группировок "Ахрар аш-Шам" и "Джабхат ан-Нусра".

При этом, по словам Хамзы, в последнее время большинство боевиков и людей ССА либо бежали из города, либо сложили оружие, осознав бессмысленность сопротивления. Если раньше в городе были готовы воевать с Асадом до конца и надеялись, что в самом худшем случае город займет "Исламское государство", то теперь этой надежды больше нет. По словам Хамзы, жители готовы присягнуть на верность Асаду, однако слабо верят, что он пощадит кого-то из бывших сторонников оппозиции.

"Авиаудары совсем близко. Бомбоубежища у нас нет, сидим всей семьей и пытаемся успокоить моих младших братьев и сестер. Раньше я говорил, что ненавижу Асада, а теперь говорю, что больше всего просто ненавижу войну. Самое страшное, что мы совсем не знаем, что будет дальше. И если раньше я был не готов бежать, то сейчас бежать уже некуда", – говорит Хамза.

Материал подготовила Алла Гаврилова



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июня 2018 г.
SOHR: сирийскую провинцию Дараа покинули более 120 тысяч беженцев
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июня 2018 г.
ЦАХАЛ передал помощь для сирийских беженцев. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 июня 2018 г.
SOHR: в результате российских авиаударов на юге Сирии погибли десятки мирных граждан
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 июня 2018 г.
СМИ: Россия вышла из соглашения о зоне деэскалации на границе Израиля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 июня 2018 г.
Десятки тысяч беженцев на юге Сирии, Асад использует "бочковые бомбы"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 июня 2018 г.
Иордания отказалась принимать новых беженцев из Сирии







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 29 июня 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018