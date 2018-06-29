"Просто ненавижу войну": репортаж о ситуации на юге Сирии

После начала активных боевых действий армии Башара Асада и российской авиации на юго-западе Сирии восточные районы сирийской провинции Дараа, по данным правозащитных организаций, покинули более 120 тысяч человек. Подавляющее большинство беженцев находятся на границе с Иорданией, власти которой прекратили прием сирийцев. В Иордании, которая переживает серьезный экономический кризис, уже проживают более миллиона сирийских беженцев, при этом Амман получил только одну пятую часть финансовой помощи, обещанной ООН.

Тысячи беженцев прибывают и в провинцию Кунейтра, на границу с Израилем. Израиль не принимает беженцев из Сирии (за исключением оказания медицинской помощи в экстренных случаях), но поддерживает их, передавая в Сирию предметы первой необходимости, продукты питания и медикаменты. В ночь на 29 июня ЦАХАЛ провел специальную операцию на границе с Сирией, передав для беженцев около 300 палаток, 13 тонн продовольствия, 15 тонн детского питания, три комплекта медицинского оборудования и медикаментов, 30 тонн одежды и обуви.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в пятницу, что ЦАХАЛ внимательно следит за происходящим на юге Сирии и будет защищать интересы еврейского государства в сфере безопасности: "Как всегда, мы будем готовы оказать любую гуманитарную помощь мирным жителям, женщинам и детям, но не примем у себя ни одного сирийского беженца".

Сирийская армия обещала открыть гуманитарные коридоры для мирных жителей, которые пытаются бежать на север и на восток страны, однако этого пока не произошло. Тем не менее, люди пытаются пробраться вглубь страны и в города к северу и северо-западу от города Дараа.

В частности, более ста беженцев оказались в родном городе Хамзы Р. – сирийского медика, с которым редакция NEWSru.co.il беседовала в феврале 2016 года, когда российская авиация бомбила районы, находящиеся под контролем группировок, входящих в оппозиционную коалицию "Сирийская свободная армия" (ССА), в том числе родной город Хамзы.

Хамза Р. 29 июня согласился побеседовать с нашим корреспондентом. Как и в 2016 году, по просьбе сирийца и из соображений безопасности мы не публикуем его фамилию, населенный пункт и название больницы, а также ретушируем на снимках его лицо.

Наш собеседник рассказал, что за последние несколько дней в его город пришли более ста человек – в основном женщины и дети. Среди беженцев есть больные и раненые, однако в городской больнице не хватает медикаментов и оборудования. Медицинская помощь была прервана, когда армия Асада при поддержке российской авиации начала наступление на Дараа.

Помимо нехватки медикаментов, в городе ощущается острая нехватка продовольствия. Беженцы расселяются в пустующих домах или в семьях, однако жителям самим не хватает товаров первой необходимости.

Хамза утверждает, что заявления Москвы о том, что авиаудары российской авиации направлены только на боевиков оппозиции, неверны. По словам медика, как армия Асада, так и российские самолеты ведут обстрелы мирного населения.

Наш собеседник говорит, что, хотя его населенный пункт сильно западнее района обстрелов, они слышат постоянные взрывы и видят дым над жилыми кварталами. Во время беседы с корреспондентом NEWSru.co.il Хамза находился у себя дома вместе с семьей. По словам мужчины, все они напуганы и ожидают приближения бомбардировок.

В провинции Дараа проживает преимущественно суннитское население, и эта провинция раньше являлась одним из главных оплотов сирийской оппозиции. Все жители города Хамзы – мусульмане-сунниты. Город в основном контролировала "Сирийская свободная армия", но в нем присутствовали и боевики исламистских группировок "Ахрар аш-Шам" и "Джабхат ан-Нусра".

При этом, по словам Хамзы, в последнее время большинство боевиков и людей ССА либо бежали из города, либо сложили оружие, осознав бессмысленность сопротивления. Если раньше в городе были готовы воевать с Асадом до конца и надеялись, что в самом худшем случае город займет "Исламское государство", то теперь этой надежды больше нет. По словам Хамзы, жители готовы присягнуть на верность Асаду, однако слабо верят, что он пощадит кого-то из бывших сторонников оппозиции.

"Авиаудары совсем близко. Бомбоубежища у нас нет, сидим всей семьей и пытаемся успокоить моих младших братьев и сестер. Раньше я говорил, что ненавижу Асада, а теперь говорю, что больше всего просто ненавижу войну. Самое страшное, что мы совсем не знаем, что будет дальше. И если раньше я был не готов бежать, то сейчас бежать уже некуда", – говорит Хамза.

Материал подготовила Алла Гаврилова





