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Ближний Восток

Власти ПНА арестовали бизнесмена, участвовавшего в конференции в Бахрейне

время публикации: 13:52 | последнее обновление: 17:04 блог версия для печати фото
Власти ПНА арестовали бизнесмена, участвовавшего в конференции в Бахрейне
Хеврон

В ночь на субботу, 29 июня, в Хевроне, сотрудниками общей разведки Палестинской автономии был арестован бизнесмен Салах Абу Миала, только что вернувшийся с двухдневной конференции в Бахрейне.

Власти ПНА планировали арестовать еще нескольких участников конференции, однако те, по всей видимости, успели бежать в Израиль, сообщает Ynet, отмечая, что если сбежавшие вернутся в Палестинскую автономию, их могут арестовать по обвинению в налоговых нарушениях.

Имя одного из сбежавших участников конференции позднее появилось в СМИ: это Ашраф Ранем, бизнесмен из Хеврона, перешедший в израильских сектор этого города, чтобы скрыться от властей ПНА.

В последние дни в палестинских соцсетях появились имена десяти палестинцев, участвовавших в бахрейнской конференции. Некоторые из них проживают на территории ПА, некоторые – за границей, некоторые являются израильскими арабами.

Представитель хамасовского руководства в Газе Халиль аль-Хайя заявил от лица палестинского народа, что все участники конференции в Бахрейне отныне считаются предателями его интересов.

Отметим, что глава ПНА Махмуд Аббас также объявлял об отказе "обсуждать палестинскую экономику, не обсуждая палестинскую государственную инфраструктуру".

Напомним, 27 июня без принятия каких-либо решений завершилась бахрейнская конференция, на которой зять и советник президента США Джаред Кушнер представил экономическую составляющую плана палестино-израильского урегулирования, названного "сделкой века".

Палестинские власти объявили конференции бойкот, который поддержали несколько арабских стран, в том числе, Ливан, Ирак и Кувейт. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Египет послали в Бахрейн своих представителей, предварительно заявив, что единственная основа для политического урегулирования – план "двух государств", от которого США отказались.



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