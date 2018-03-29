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Ближний Восток

"Аль-Джарида": два израильских самолета F-35 провели операцию в Иране

время публикации: 12:05 | последнее обновление: 12:22 блог версия для печати фото
F-35 ВВС Израиля
Исфахан, Шираз и Бандар Аббас (Иран)
"Аль-Джарида": два израильских самолета F-35 провели операцию в Иране

Сайт кувейтского издания "Аль-Джарида" со ссылкой на собственный информированный источник сообщает, что в марте 2018 года два израильских самолета пятого поколения F-35 провели операцию в Иране.

В публикации утверждается, что израильские истребители пролетели в воздушном пространстве Сирии и Ирака, а затем пересекли границу с Ираном, выполнив разведывательные миссии в районах Бандар Аббас, Исфахан и Шираз, пролетев на большой высоте над вероятными ядерными объектами.

Согласно опубликованной информации, F-35 не были замечены не только сирийскими и иранскими радарами, но также российскими радарами в Сирии. Была ли эта операция скоординирована с Соединенными Штатами, неизвестно, пишет "Аль-Джарида", упоминая о недавних совместных американо-израильских учениях "Можжевеловая кобра".

Официальные источники в Израиле не комментируют эту публикацию.

Отметим, что кувейтская "Аль-Джарида" зачастую публикует информацию о действиях ЦАХАЛа, которая не получает официального подтверждения. Арабские и иранские СМИ неоднократно обвиняли это издание в сотрудничестве с израильскими властями. Сообщение о первой операции израильских F-35 в Иране уже широко цитируется в других арабоязычных изданиях и социальных сетях.

15 марта израильский портал Walla со ссылкой на армейские источники сообщал, что новейший самолет F-35 "Адир" принял участие в первой боевой операции. Подробности этой операции не разглашались.

При этом в командовании военно-воздушными силами ЦАХАЛа подчеркивали, что применение F-35 для выполнения боевых задач значительно увеличивают операционные возможности израильской военной авиации.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35 "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.

6 декабря 2017 года командование ЦАХАЛа объявило о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 "Адир" в Израиле и готовности этой эскадрильи к оперативному использованию. Процесс подготовки этих самолетов и обучения летчиков и наземного персонала занял около года после того, как первые F-35 были доставлены в Израиль.

На текущий момент в Израиль прибыли девять таких самолетов, отмечает пресс-служба ЦАХАЛа. В течение 2018 года ожидается прибытие еще девяти истребителей. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году.

В августе 2017 года делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США еще 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты поступят в Израиль до 2024 года. Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой.

Командование израильской армии подчеркивает, что ЦАХАЛ стал первой армией за пределами США, на вооружение которой поступили истребители F-35.

Самолеты F-35 пятого поколения также называются Joint Strike Fighter и бывают трех модификаций: А – для стандартного взлета и посадки, B – для короткого взлета и вертикальной посадки, а также C – для взлета с авианосца и посадки на палубу. Все 50 самолетов, закупленные министерством обороны для ВВС, являются модификацией A, однако они обладают уникальными возможностями и на них установлены современные израильские системы вооружения.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 марта 2018 г.
Walla: израильский F-35 принял участие в первой боевой операции
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 января 2018 г.
Трамп сообщил, что Норвегия приобрела 52 истребителя F-35
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 декабря 2017 г.
ЦАХАЛ объявил о готовности первой эскадрильи F-35 к оперативному использованию. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 ноября 2017 г.
Израиль получил еще два самолета F-35I ("Адир")
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 сентября 2017 г.
На авиабазе Неватим приземлились два новых истребителя F-35 "Адир". ВИДЕО
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 сентября 2017 г.
Экс-глава аналитического отдела АМАН: испытания F-35 в Сирии были бы полезны
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 августа 2017 г.
Завершены переговоры о приобретении ЦАХАЛом семнадцати самолетов F-35
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 июня 2017 г.
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35







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