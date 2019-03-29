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Ближний Восток

Итоги переговоров: Газа проведет "марш миллионов", отказавшись от ночного террора

время публикации: 10:35 | последнее обновление: 10:55 блог версия для печати фото
Участники "марша" около границы Газы
Поджигатели около границы Газы
Боевики готовят взрывные устройства для атак против израильских военных на границе Газы

Утром в пятницу, 29 марта, арабские СМИ со ссылкой на источники в Газе сообщили, что ХАМАС и другие "фракции" в ходе переговоров с представителями египетской разведки согласились в "День земли" не устраивать по ночам беспорядки на границе сектора.

В то же время, отмечается, что ХАМАС категорически заявил о намерении провести 29-30 марта "марш миллионов", отметив первую годовщину "маршей возвращения", в ходе которых за последние 12 месяцев около границы Газы были убиты более 200 жителей сектора.

Непонятно, будет ли полиция ХАМАСа ограничивать действия групп боевиков, запускающих "огненные шары" в сторону израильской территории. Впрочем, погодные условия не способствуют эффективным действиям поджигателей: в пятницу-субботу в районе Газы будет дождливо, высокая влажность, ветер южный.

Вечером 28 марта, на фоне проходившего в Газе третьего раунда переговоров, на границе сектора группы "ночных боевиков" продолжали жечь автомобильные шины и бросали взрывные устройства в израильских военнослужащих.

Ночью в местном совете Эшколь, вскоре после этого пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что речь идет ложной тревоге. Но хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что причиной сирены был подрыв взрывного устройства около разделительного забора.

В четверг подразделения ЦАХАЛа, входящие в Южный округ, завершили подготовку к противостоянию на границе сектора Газы во время "Дня земли" и "марша миллионов", намеченных на пятницу-субботу. Были проведены учения, в которых участвовали офицеры штаба, военнослужащие трех пехотных подразделений, танкисты и артиллеристы. Состоялась серия совещаний под руководством начальника штаба генерал-лейтенанта Авива Кохави. Командование заявляет, что армия готова к действиям по различным сценариям. Помимо прочего, принято решение о сохранении высокой концентрации вооруженных сил на границе с Газой.

Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу после посещения района "отеф Аза" заявил, что Израиль "сужает кольцо вокруг Газы", "отдано распоряжение укрепить силы на границе". "Мы готовимся к широкомасштабной операции", – заявил премьер-министр. Он также подчеркнул, что Израиль делает все, чтобы помешать Ирану укрепиться в Сирии.

Днем 28 марта израильские ВВС атаковали группу поджигателей, запускавших "огненные шары", в районе кладбища к востоку от Джебалии, на севере сектора Газы. Трое боевиков были ранены.

Судя по публикациям израильских СМИ, руководство Израиля настаивает на полном прекращении беспорядков на границе и исключительно мирном характере "марша" 29-30 марта. Сообщалось о готовности израильских властей, в случае выполнения этих условий, увеличить число грузовиков, пропускаемых через КПП "Керем Шалом", расширить до 12 миль зону рыболовства и улучшить обеспечение Газы электроэнергией.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 марта 2019 г.
Сирена "Цева адом" в Эшколе: ложная тревога
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 марта 2019 г.
Палестинские источники: Израиль попросил египтян немедленно покинуть Газу
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 марта 2019 г.
В секторе Газы возобновились "ночные беспорядки"
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 марта 2019 г.
Десятки "огненных" шаров запущены из сектора Газы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 марта 2019 г.
Египетская делегация вернулась в сектор Газы. ХАМАС обвиняет Израиль в срыве переговоров
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 марта 2019 г.
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