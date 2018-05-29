"Аль-Хайят": Россия, США и Израиль договорились вытеснить Иран из южной Сирии

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" утверждает, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, согласно которому на сирийско-израильской границе должны быть только сирийские войска, стало отражением сближения российских и американских позиций по Сирии.

Согласно публикации, Россия, США, Иордания и Израиль достигли консенсуса по вопросу о недопустимости иранского присутствия на юге страны. Иорданские представители заявляют, что этот вопрос обсуждался в ходе консультаций с американскими и российскими эмиссарами.

Издание сообщает, что на первом этапе все несирийские силы должны быть отодвинуты от границы на 15 километров, на втором – на 24 километра. "Аль-Хайят" напоминает о заключенном в 2017 году соглашении, предусматривающем создание зоны деэскалации на юге Сирии.

Отметим, что в выступлении 28 мая Лавров также напомнил о южной зоне деэскалации. "Отвод всех несирийских сил должен осуществляться на взаимной основе, это должна быть улица с двусторонним движением. Итогом всей это работы должна стать ситуация, когда на границе Сирии с Израилем с сирийской стороны будут стоять представители вооруженных сил САР", - сказал он.

В тот же день, выступая на заседании фракции "Ликуд", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал понять, что Россия хотела бы, чтобы иранских сил не было в Сирии. Комментируя слова Лаврова, он заявил: "Даже страны за пределами Ближнего Востока хотят, чтобы иранские силы ушли".

В среду, 30 мая, министр обороны Израиля Авигдор Либерман отправится с рабочим визитом в Россию по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Переговоры пройдут 31 мая. По всей видимости, одной из важнейших будет тема иранского военного присутствия в Сирии.