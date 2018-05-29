18+
29 мая 2018 г.
последняя новость: 11:36
Третий фронт Израиля
Распродажа дешевой лжи
ОПЕК и Россия вместо Ирана
5 фактов о "бойне в Газе"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:27 Иран опровергает сообщения о переговорах с Израилем: "Арабско-ивритские инсинуации"
11:16 "Исламский джихад" взял на себя ответственность за массированный обстрел территории Израиля
10:49 "Флотилия раненых" идет на прорыв блокады Газы
10:33 СМИ: ЦАХАЛ атаковал цели на юге сектора Газы
09:43 "Аль-Хайят": Россия, США и Израиль договорились вытеснить Иран из южной Сирии
08:32 Источники: массированный обстрел из Газы осуществили боевики "Исламского джихада"
07:50 ХАМАС заявляет о самом интенсивном ракетном обстреле из Газы после "Нерушимой скалы"
07:29 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 29 мая
22:41 Россия опровергает перехват израильских самолетов: "дилетантская глупость"
21:54 Выпускной вечер детсада в Газе: малыши штурмуют дома и берут заложников
Ближний Восток

"Аль-Хайят": Россия, США и Израиль договорились вытеснить Иран из южной Сирии

время публикации: 09:43 | последнее обновление: 10:05 блог версия для печати фото
"Аль-Хайят": Россия, США и Израиль договорились вытеснить Иран из Южной Сирии
Биньямин Нетаниягу и Сергей Лавров
Брифинг по Сирии в Пентагоне, апрель 2018 года

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" утверждает, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, согласно которому на сирийско-израильской границе должны быть только сирийские войска, стало отражением сближения российских и американских позиций по Сирии.

Согласно публикации, Россия, США, Иордания и Израиль достигли консенсуса по вопросу о недопустимости иранского присутствия на юге страны. Иорданские представители заявляют, что этот вопрос обсуждался в ходе консультаций с американскими и российскими эмиссарами.

Издание сообщает, что на первом этапе все несирийские силы должны быть отодвинуты от границы на 15 километров, на втором – на 24 километра. "Аль-Хайят" напоминает о заключенном в 2017 году соглашении, предусматривающем создание зоны деэскалации на юге Сирии.

Отметим, что в выступлении 28 мая Лавров также напомнил о южной зоне деэскалации. "Отвод всех несирийских сил должен осуществляться на взаимной основе, это должна быть улица с двусторонним движением. Итогом всей это работы должна стать ситуация, когда на границе Сирии с Израилем с сирийской стороны будут стоять представители вооруженных сил САР", - сказал он.

В тот же день, выступая на заседании фракции "Ликуд", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал понять, что Россия хотела бы, чтобы иранских сил не было в Сирии. Комментируя слова Лаврова, он заявил: "Даже страны за пределами Ближнего Востока хотят, чтобы иранские силы ушли".

В среду, 30 мая, министр обороны Израиля Авигдор Либерман отправится с рабочим визитом в Россию по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Переговоры пройдут 31 мая. По всей видимости, одной из важнейших будет тема иранского военного присутствия в Сирии.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2018 г.
На этой неделе состоятся переговоры министров обороны Израиля и России
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2018 г.
Нетаниягу: Россия хотела бы, чтобы иранских сил не было в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 мая 2018 г.
Россия выступила против иранского присутствия на сирийско-израильской границе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 мая 2018 г.
СМИ: Иран и Израиль провели переговоры по боевым действиям на юге Сирии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 мая 2018 г.
Нетаниягу: "Мы продолжаем борьбу с агрессивными устремлениями иранского режима"







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 29 мая 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018