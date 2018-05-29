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29 мая 2018 г.
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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа уничтожили туннель на границе с Египтом, который вел из Газы в Израиль

время публикации: 15:28 | последнее обновление: 17:01 блог версия для печати фото
ПИЦ: ВВС ЦАХАЛа уничтожили туннель на границе с Египтом
ВВС ЦАХАЛа уничтожили туннель на границе с Египтом
ВВС ЦАХАЛа уничтожили туннель на границе с Египтом

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что израильские ВВС уничтожили "коммерческий туннель", который вел из Рафаха в секторе Газы на египетскую территорию.

ЦАХАЛ сообщает, что был уничтожен туннель, который вел из Газы через Египет в Израиль.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что речь идет о "туннеле джихада" ("атакующем туннеле"), а не о коммерческом туннеле, как утверждает ХАМАС. Причем этот туннель боевики использовали и для проникновения на египетскую территорию.

Туннель был обнаружен, когда его довели почти до КПП "Керем Шалом", через которое доставляются грузы в сектор Газы.

Судя по имеющимся данным, протяженность этого туннеля на израильской территории составляла на момент уничтожения 700-900 метров.

Это второй уничтоженный туннель боевиков, который вел к "Керем Шалом" и десятый с октября 2017 года, заявляют израильские военные.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что 29 мая, в ответ на массированный ракетно-минометный обстрел израильской территории из Газы, были нанесены удары по позициям боевиков в секторе. Были атакованы 35 объектов террористов в семи районах сектора, принадлежавшие боевикам "Исламского джихада" и ХАМАСа. ЦАХАЛ заявляет, что удары были нанесены по шести постам боевиков, по складам вооружений, по военно-морским объектам, по штаб-квартирам террористов.



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Массированный обстрел из Газы. Хронология событий







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