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Ближний Восток

Арабская коалиция: "Хизбалла" передала хуситам беспилотники и ракеты

время публикации: 09:22 | последнее обновление: 09:22 блог версия для печати фото
Боевики "Хизбаллы"
Йемен
Арабская коалиция: "Хизбалла" передала хуситам беспилотники и ракеты

Официальный представитель сил арабской коалиции полковник Турки аль-Малики заявил 28 мая, что разведка Саудовской Аравии располагает доказательствами передачи ливанской "Хизбаллой" беспилотных самолетов и ракет йеменским хуситам. Он также сообщил, что боевики-хуситы располагают баллистическими ракетами иранского производства дальностью до 500 км.

Его заявление цитируется многими арабскими СМИ.

На прошлой неделе силы ПВО Саудовской Аравии перехватили над городом Таиф две баллистические ракеты, выпущенные хуситскими повстанцами. По оценке саудовских военных, одна ракета летела на Джидду, вторая – на священную для мусульман Мекку. Эр-Рияд особо подчеркивал, что эта ракетная атака была осуществлена в период священного месяца Рамадан.

Ранее агентство Associated Press опубликовало материал об ударных беспилотных самолетах, применяемых йеменскими боевиками-хуситами на Аравийском полуострове для нанесения ударов по стратегическим объектам противника. Незадолго до того хуситами были атакованы насосные станции нефтепроводов в Саудовской Аравии и четыре торговых судна вблизи порта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Выдвигалось предположение, что хуситы применяют ударные БПЛА, полученные от Ирана. Тот факт, что данные беспилотники произведены иранцами, подтверждают в Эр-Рияде, однако, судя по заявлению представителя арабской коалиции, эти БПЛА были переданы хуситам "Хизбаллой".

В публикации AP приводилась оценка американских экспертов, согласно которой такие беспилотники могут действовать на удалении до 1500 км, в случае их запуска из Йемена они способны достичь строящейся атомной электростанции на западе ОАЭ и международного аэропорта в Дубае.

Подтвержден тот факт, что атака на насосные станции нефтепроводов в Саудовской Аравии была осуществлена с помощью БПЛА. Хуситы применяют беспилотные самолеты в ходе боевых действий с марта 2015 года – как разведывательные, так и ударные.

Агентство AP публиковало фотографию одного из беспилотных боеприпасов, применяемых хуситами: это БПЛА с размахом крыльев 4,5 метра и V-образным хвостовым оперением, оснащенный установленным в задней части двигателем с дополнительными топливными баками. Данный беспилотник способен нести боевую нагрузку до 18 кг. Специалисты считают, что такой БПЛА программируют на нанесение удара в конкретной точке (по определенной широте и долготе), а его дальность может достигать 1500 километров.

Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментариями к ведущему российскому специалисту в области беспилотной авиатехники Денису Федутинову. "Наблюдается некоторая эволюция (если такое слово уместно в данном контексте) в боевом применении беспилотных систем. Целями БПЛА-камикадзе уже становились не только объекты и представители силовых структур, но и массовые мероприятия и отдельные политические фигуры, одним из примеров чего может быть, парад в Венесуэле. Все чаще атакам подвергаются аэропорты, что пока, к счастью, не привело к трагическим последствиям. Теперь мы видим, что под удар беспилотников попали объекты инфраструктуры с расчетом на нанесение экономического ущерба противнику. Можно предположить, что в дальнейшем угрозы со стороны беспилотных аппаратов могут ожидать и другие объекты энергетики, связи, транспорта и т.д., и подобные риски, конечно, должны учитываться при их проектировании и эксплуатации", – сказал Федутинов.

Отвечая на вопрос нашей редакции о том, насколько верна оценка максимальной дальности БПЛА хуситов (1500 км), Д.Федутинов сказал: "Можно предположить, что подобный БПЛА при взлетной массе в несколько десятков килограмм, неся на борту порядка 10 кг целевой нагрузки, сможет выполнять полеты продолжительностью более 10 часов, что при крейсерской скорости, характерной для таких беспилотников, будет давать похожие на заявленные параметры по максимальной дальности при полете в один конец".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 мая 2019 г.
Саудовская Аравия предотвратила ракетный обстрел Мекки
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 мая 2019 г.
СМИ: Хуситы применяют иранские БПЛА-камикадзе дальностью до 1500 км. Комментарий





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