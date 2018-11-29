Иранский Boeing 747 прибыл в Бейрут: вероятно, осуществлена поставка оружия "Хизбалле"

Утром в четверг, 29 ноября, самолет Boeing 747 иранской гражданской авиакомпании Fars Air Qeshm совершил прямой перелет из Тегерана в Бейрут (рейс QFZ9964), сообщает израильский сайт Ynet.

Предположительно, на этом самолете в Ливан было доставлено оружие или другое военное оборудование для "Хизбаллы".

В сентябре этого года американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в западных разведслужбах сообщал, что авиакомпания Fars Air Qeshm подозревается в контрабандной доставке в Ливан оружия, предназначенного для террористической организации "Хизбалла". По информации телеканала, в июле-августе 2018 года были зафиксированы два грузовых рейса данной авиакомпании, вызвавшие подозрение разведывательных структур. 9 июля самолет Boeing 747 вылетел с базы иранских ВВС в Тегеране и после короткой остановки в международном аэропорту Дамаска прибыл в Бейрут. 2 августа самолет, вылетевший из международного аэропорта Тегерана, направился сразу в столицу Ливана. При этом в обоих случаях полеты совершались по нехарактерному для гражданской авиации маршруту: самолеты делали круг и прибывали в Бейрут с севера.

На этот раз, как отмечает мониторинговый сайт FlightRadar24, рейс из Тегерана в Бейрут впервые был осуществлен в буквальном смысле "напрямую": через воздушное пространство Ирака и Сирии.

Около месяца назад Fox News сообщал, что 15 октября самолет компании Fars Air Qeshm, вылетевший из Тегерана и совершивший промежуточную посадку в Дамаске, доставил в Бейрут системы электронного наведения, основанные на GPS, и другие вооружения для "Хизбаллы". Причем на обратном пути в Тегеран этот самолет делал промежуточную посадку в катарской Дохе.

Как отмечал Fox News, Fars Air Qeshm связана с иранским "Корпусом стражей Исламской революции". В состав совета директоров авиакомпании входят три представителя КСИР.





