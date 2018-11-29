ХАМАС пожаловался в ООН на Израиль и США

Глава политбюро палестинской террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя направил председателю Генеральной ассамблеи ООН Марии Фернанде Спиносе письмо с жалобой на действия США и Израиля в ООН.

В письме говорится, что ХАМАС с гневом наблюдает за длительными и бесплодными усилиями, предпринимаемыми против него США и Израилем, и хочет обратить внимание США на легитимацию, предоставляемую ООН народно-освободительным движениям по всему миру, и на поддержку международным законодательством мер по борьбе с оккупацией и права народов на самоопределение.

Ханийя подчеркнул, что необходимо приложить значительные усилия, чтобы блокировать подготавливаемую США резолюцию с осуждением ХАМАСа, сообщает "7-й канал".

Напомним, что Никки Хейли, покидающая в конце года пост постпреда США в ООН, работает над проектом резолюции, осуждающей ХАМАС. Ожидается, что резолюция будет представлена на голосование Генассамблеи ООН в самое ближайшее время. Израильские СМИ называют эту резолюцию "прощальным подарком" Иерусалиму.

Готовящийся документ осуждает террористическую деятельность ХАМАСа, за которым числится длинный список нарушений, включая ракетные обстрелы, "огненный террор", использование гражданских ресурсов в военных целях, подстрекательство к насилию.

В черновике содержится требование к ХАМАСу немедленно прекратить любые насильственные действия, включая запуск "огненных" шаров.





