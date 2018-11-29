СМИ: Иран использует Йемен как полигон для своих БПЛА

Современные беспилотные летательные аппараты иранского производства, при разработке которых были использованы новые технологии, активно применяются в Йемене, пишет арабская редакция сайта i24news со ссылкой на источники в западной разведке. Данная публикация цитируется израильскими и арабскими СМИ.

Согласно указанным источникам, иранцы фактически используют Йемен как испытательный полигон для новых типов своих БПЛА, которые они поставляют боевикам-хуситам, воюющим против арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Подобные действия вызывают серьезную озабоченность со стороны Израиля, Саудовской Аравии и США. Судя по публикации i24news, эти страны намерены принять некие совместные меры для пресечения испытаний и боевого применения в Йемене иранских БПЛА.

Хуситы неоднократно сами заявляли о применении иранских БПЛА. Так, например, в апреле 2018 года ими было объявлено, что ударные беспилотники "Касеф" (судя по опубликованным тогда иллюстрациям, речь идет об иранском БПЛА "Абабиль") атаковали расположенное на территории саудовской провинции Джизан предприятие нефтяной компании Aramco (саудовцы заявление об атаке опровергали).

Иранские беспилотники "Абабиль" применяла и ливанская "Хизбалла", в том числе во время войны против Израиля в 2006 году.

В августе иранские СМИ заявляли о применении хуситами беспилотников того же типа при атаке на саудовскую военную базу в Асире.

В начале октября "Корпус стражей исламской революции" заявлял о первом применении иранских ударных БПЛА при атаке против "террористов" в Сирии (независимыми источниками информация не подтверждалась). В то же время о применении иранских разведывательных БПЛА в Сирии много раз сообщалось различными источниками, эти сведения, очевидно, являются достоверными.

В феврале 2018-го БПЛА иранского производства был использован для провокации на израильской границе. Этот беспилотник был уничтожен, но под обстрел сирийских ПВО попали израильские истребители, что привело к падению одного из самолетов F-16i "Суфа" ВВС ЦАХАЛа.

За последние годы, судя по публикациям иранских СМИ, вооруженные силы Ирана получили на вооружение беспилотные самолеты новых типов, включая ударные. Эти БПЛА активно используются иранскими и проиранскими силами в Йемене и Сирии, в том числе на границе с Израилем. По оценке экспертов, иранские беспилотные аппараты по своим тактико-техническим характеристикам уступают американским, израильским, британским или китайским БПЛА. Зачастую Тегеран распространяет недостоверную информацию о возможностях иранской беспилотной авиации. Но командование иранскими вооруженными силами придает особое значение беспилотной авиатехнике и ее применению в реальных боевых условиях.





