18+
29 ноября 2018 г.
последняя новость: 16:16
Поезда в один конец
«Раввин Иванки» признан кошерным
Рост учетной ставки: шум есть, влияния нет
Число нелегалов в США постоянно снижается
Белые женщины сами виноваты
Политический пандемониум
Принц хочет исправить свой имидж
Американо-еврейская трагедия
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:46 "День солидарности с палестинским народом": ООН призывает покончить с кошмаром
14:01 Египетская гостиница впервые получила израильский кашрут
12:56 Иранский Boeing 747 прибыл в Бейрут: вероятно, осуществлена поставка оружия "Хизбалле"
10:10 В руинах касбы Мосула обнаружено 1.900 тел
09:32 Берри: "Создать механизм, который выведет Ливан из тупика"
08:20 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 29 ноября
07:58 СМИ: Иран использует Йемен как полигон для своих БПЛА
07:42 Саудовская Аравия купила у США системы ПВО на 15 миллиардов долларов
06:55 ХАМАС пожаловался в ООН на Израиль и США
18:24 США накладывают санкции на двух иранцев, причастных к хищению криптовалюты
Загрузка...
Ближний Восток

СМИ: Иран использует Йемен как полигон для своих БПЛА

время публикации: 07:58 | последнее обновление: 08:15 блог версия для печати фото
БПЛА "Касеф", используемый хуситами
БПЛА "Абабиль", который использовала "Хизбалла"
СМИ: Иран использует Йемен как полигон для своих БПЛА
ВСЕ ФОТО

Современные беспилотные летательные аппараты иранского производства, при разработке которых были использованы новые технологии, активно применяются в Йемене, пишет арабская редакция сайта i24news со ссылкой на источники в западной разведке. Данная публикация цитируется израильскими и арабскими СМИ.

Согласно указанным источникам, иранцы фактически используют Йемен как испытательный полигон для новых типов своих БПЛА, которые они поставляют боевикам-хуситам, воюющим против арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Подобные действия вызывают серьезную озабоченность со стороны Израиля, Саудовской Аравии и США. Судя по публикации i24news, эти страны намерены принять некие совместные меры для пресечения испытаний и боевого применения в Йемене иранских БПЛА.

Хуситы неоднократно сами заявляли о применении иранских БПЛА. Так, например, в апреле 2018 года ими было объявлено, что ударные беспилотники "Касеф" (судя по опубликованным тогда иллюстрациям, речь идет об иранском БПЛА "Абабиль") атаковали расположенное на территории саудовской провинции Джизан предприятие нефтяной компании Aramco (саудовцы заявление об атаке опровергали).

Иранские беспилотники "Абабиль" применяла и ливанская "Хизбалла", в том числе во время войны против Израиля в 2006 году.

В августе иранские СМИ заявляли о применении хуситами беспилотников того же типа при атаке на саудовскую военную базу в Асире.

В начале октября "Корпус стражей исламской революции" заявлял о первом применении иранских ударных БПЛА при атаке против "террористов" в Сирии (независимыми источниками информация не подтверждалась). В то же время о применении иранских разведывательных БПЛА в Сирии много раз сообщалось различными источниками, эти сведения, очевидно, являются достоверными.

В феврале 2018-го БПЛА иранского производства был использован для провокации на израильской границе. Этот беспилотник был уничтожен, но под обстрел сирийских ПВО попали израильские истребители, что привело к падению одного из самолетов F-16i "Суфа" ВВС ЦАХАЛа.

За последние годы, судя по публикациям иранских СМИ, вооруженные силы Ирана получили на вооружение беспилотные самолеты новых типов, включая ударные. Эти БПЛА активно используются иранскими и проиранскими силами в Йемене и Сирии, в том числе на границе с Израилем. По оценке экспертов, иранские беспилотные аппараты по своим тактико-техническим характеристикам уступают американским, израильским, британским или китайским БПЛА. Зачастую Тегеран распространяет недостоверную информацию о возможностях иранской беспилотной авиации. Но командование иранскими вооруженными силами придает особое значение беспилотной авиатехнике и ее применению в реальных боевых условиях.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 октября 2018 г.
Тегеран: при ударе по террористам в Сирии КСИР впервые применил БПЛА
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 мая 2018 г.
Турция договорилась о закупке в Иране двигателей для БПЛА
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 апреля 2018 г.
ЦАХАЛ: иранский БПЛА, сбитый 10 февраля, должен был атаковать территорию Израиля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 апреля 2018 г.
Хуситы сообщили об атаке нефтяного предприятия в Саудовской Аравии, Aramco опровергает
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 февраля 2018 г.
ЦАХАЛ опубликовал фотографии сбитого иранского БПЛА
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 февраля 2018 г.
ЦАХАЛ опубликовал видео уничтожения иранского БПЛА и центра управления
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 февраля 2018 г.
Иран заявил о начале массового производства БПЛА, оснащенных умным оружием
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 августа 2017 г.
Иранский БПЛА помешал действиям американского авианосца
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2017 г.
Иран создал базу БПЛА рядом с сирийской Пальмирой
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 января 2017 г.
В Йемене уничтожен иранский БПЛА
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 октября 2016 г.
КСИР объявил о создании беспилотного гидросамолета-камикадзе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 октября 2016 г.
Новый иранский "ударный БПЛА-невидимка". Комментарий





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 29 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018