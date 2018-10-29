ХАМАС и "Исламский джихад" воздержались от ударов по Израилю, несмотря на протесты

В ночь на понедельник, 29 октября, в секторе Газы проходили демонстрации, участники которых требовали от ХАМАСа и "Исламского джихада" ответных действий против Израиля после того, как на границе израильскими военными были убиты трое местных жителей.

Подобные акции проводились около домов, где проживают семьи высокопоставленных лидеров этих организаций.

Однако, по состоянию на 5 утра, сообщений о попытках ракетно-минометных обстрелов из Газы не поступало.

Вечером 28 октября в двух точках на границе сектора Газы и Израиля произошли столкновения между арабской молодежью и военнослужащими ЦАХАЛа.

Один из инцидентов произошел к востоку от Хан-Юниса. Хамасовский "Палестинский информационный центр" пишет, что в результате инцидента были раненые. К месту столкновений была вызвана "скорая". Однако, как утверждают палестинские источники, военнослужащие открыли огонь и по машине "скорой помощи".

Второй инцидент также произошел на южном участке границы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на юге сектора Газы с помощью беспилотника была атакована группа террористов, состоящая из трех человек, которая пыталась повредить забор безопасности, а также, по всей видимости, террористы намеревались установить взрывное устройство.

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на палестинские источники передала, что в результате атаки БПЛА были убиты трое боевиков, готовившихся осуществить диверсию на границе, заложив бомбы около разделительного забора.

Министерство здравоохранения сектора Газы подтвердило гибель трех человек, сообщив, что к востоку от Дир аль-Балаха погибли трое подростков. Были названы их имена: Халид Абу Саид (14), Абдул Абу Захар (13) и Мухаммад ас-Сатари (13).

Вместе с тем, палестинские СМИ сообщали, что взрывы, которые слышали жители сектора Газы, являются результатом активности "ночных подразделений".

Напомним, что 26-27 октября из сектора Газы по израильской территории были выпущены около 40 ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила 17 из них. Ответственность за обстрелы взяли на себя боевики "Исламского джихада". В ответ ЦАХАЛ атаковал около 90 объектов ХАМАСа в Газе, включая строящееся четырехэтажное здание хамасовских спецслужб.





