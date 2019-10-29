Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири объявил о решении уйти в отставку. "Сегодня я пришел к выводу, что нахожусь в тупике. В ближайшие часы вручу президенту письмо об отставке", - заявил Аль-Харири в специальном обращении к нации. Он призвал граждан сохранять спокойствие, а политиков страны хранить единство Ливана.

Ливанские СМИ сообщают, что демонстранты в Бейруте и других городах встретили это сообщение ликованием.

Причиной отставки главы ливанского правительства стала беспрецедентная в ливанской истории волна оппозиционных манифестаций, участники которых добиваются изменения системы власти и отставки всех действующих политиков, включая президента, министров и депутатов.

Манифестации продолжаются более 10 дней. Поначалу они были стихийными, но постепенно их участники начали самоорганизовываться. Ливанские протесты уже начали сравнивать с событиями арабской весны, которые девять лет назад привели к радикальным изменениям на Ближнем Востоке.

Демонстрации сопровождает мощная кампания гражданского неповиновения. Более недели в Ливане остаются закрытыми учебные заведения и банки. Армия пытается расчистить заблокированные оппозиционерами дороги, однако баррикады возникают на других участках.

Оппозиция отвергла обширную программу политических и экономических реформ, предложенную премьер-министром Саадом аль-Харири несколько дней назад, и заявляют, что только кардинальные изменения в стране обеспечат гражданам право на достойную жизнь.

Предложенный правительством план реформ предусматривал отказ от повышения налогообложения граждан и радикальное сокращение государственных расходов. Проект бюджета на 2020 год предусматривает дефицит в размере 0,6%, а не 7%, как предполагалось ранее.

План говорил о значительном повышении налогов на банковскую прибыль – поступления от них в казну составят 3,4 миллиарда долларов. Будет проведена реформа энергетической отрасли, построены новые электростанции – тендеры должны быть проведены в четырехмесячный срок.

Предусматривалось также 50% сокращение зарплат политиков, включая отставных, ликвидация устаревших ведомств, в том числе – министерства информации, повышение пенсий и пособий неимущим, борьба с контрабандой и создание управления по борьбе с коррупцией.

Государственный строй Ливана

Согласно конституции, Ливан является парламентской республикой. Законодательная власть принадлежит парламенту (палате депутатов), исполнительная власть – президенту республики, который осуществляет её с помощью кабинета министров. Судебная власть представлена судами различных инстанций.

Особенностью конституционной системы Ливана является конфессиональный принцип, в соответствии с которым при назначениях на высшие государственные посты соблюдается определённый баланс между представителями различных религиозных общин. Он был закреплён в "Национальном пакте" – соглашении, заключённом в 1943 году между президентом страны и премьер-министром. В соответствии с данным соглашением, пост президента должен занимать маронит (в настоящее время это католик-маронит Мишель Аун, сблизившийся с "Хизбаллой"), премьер-министра – суннит (в настоящее время это прозападный суннит Саад Харири, враждебно относящийся к "Хизбалле"), председателя парламента – шиит (в настоящее время это Набих Берри, лидер шиитского движения "Амаль", близкий к "Хизбалле"), заместителей премьер-министра и председателя парламента – православные и т. д. Соответствующая норма представительства от различных общин установлена в парламенте, правительстве и при распределении мест в отдельных министерствах и ведомствах.

Политические кризисы в Ливане

Вся современная история Ливана, начиная со дня создания независимого государства в 1943 году, представляет собой череду политических кризисов и политических убийств.

В 1948 году Ливан принял участие в первой арабо-израильской войне. После поражения Ливан подписал с Израилем соглашение о прекращении огня. Около 100 тысяч арабских беженцев перебрались в Ливан.

С 1956 года в Ливане начали усиливаться противоречия между христианами и мусульманами, вылившиеся в мае 1958 года в гражданскую войну. Чтобы удержать власть в стране, прозападный президент Камиль Шамун обратился за военной помощью к США. Американские войска находились в стране с июля по октябрь 1958 года до нормализации обстановки.

В 1967 году Ливан принял участие в войне арабских армий против Израиля (Шестидневная война), потерпев сокрушительное поражение. Одним из последствий войны стало увеличение числа беженцев на ливанской территории.

В Войне Судного дня в 1973 Ливан формально не участвовал. Но с территории этой страны действовали террористические группировки палестинских арабов, которым противостоял ЦАХАЛ.

В 1975-1990 годах в Ливане шла гражданская война, в течение которой происходили столкновения между мусульманскими и христианскими общинами, а также внутри этих общин. Ситуация осложнялась вмешательством Сирии. В 1982-м Израиль оккупирует южный Ливан, стремясь обеспечить безопасность своих северных границ. В сентябре 1982-го, после убийства президента Ливана Башира Жмайеля и еще десятков ливанцев, фалангисты, являвшиеся союзниками израильтян, атаковали лагеря палестинских беженцев Сабра и Шатила.

Силы ЦАХАЛа оставались в южном Ливане вплоть до 2000 года. После их ухода контроль над южными районами страны фактически установила "Хизбалла". Хотя формально это территория контролировалась силами регулярной ливанской армии и UNIFIL.

В феврале 2005 года в Бейруте в результате теракта был убит бывший премьер-министр, один из самых богатых и влиятельных людей в стране Рафик Харири. Вместе с ним погибли более 20 человек. Международное расследование установило причастность "Хизбаллы" к этому теракту.

В июле-августе 2006 года "Хизбалла" атаковала на границе израильских военнослужащих, спровоцировав Вторую Ливанскую войну.

В 2007 году и позже происходили многочисленные беспорядки и вооруженные столкновения вокруг палестинских лагерей беженцев.

В 2011 году в Ливане возник конфликт между крупнейшими парламентскими фракциями. После отставки правительства пост премьер-министра, который до того с 2009 года занимал Саад Харири (сын Рафика Харири), занял суннит Наджиб Микати, которого считали сторонником шиитской "Хизбаллы". В стране тогда говорили о фактическом государственном перевороте, осуществленном "Хизбаллой".

Вскоре "Хизбалла" приняла участие в гражданской войне в Сирии на стороне режима Башара Асада.

В 2015 году по стране прокатилась волна протестов из-за бездействия правительства и политического кризиса, в ходе которого парламент до 2016 года не мог избрать президента. В итоге в 2016-м президентом стал Мишель Аун, а пост премьер-министра снова занял Саад Харири, в течение каденции не раз объявлявший о своей отставке и обвинявший Иран и Сирию в попытках вмешательства во внутренние дела Ливана.

В последние годы политическая ситуация в Ливане остается крайне нестабильной. Так, например, кабинет министров не собирался с конца июня до середины августа 2019 года, после покушения на министра по делам беженцев Салаха аль-Гариба (как установлено, покушавшиеся намеревались убить главу МИДа Джебрана Бассиля).

Очередная волна протестов в октябре 2019 года была спровоцирована тяжелым экономическим кризисом.