Курдский генерал: наш агент в окружении аль-Багдади сыграл ключевую роль

Один из командующих "Сирийскими демократическими силами", курдский генерал Мазлум Абди ("Кобани") в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что подчиненная ему разведслужба сыграла ключевую роль в установлении местонахождения лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

По словам генерала Абди, его разведка имела своего агента в окружении аль-Багдади, который предоставил информацию об убежище, передал план здания и туннелей, а также сообщил о численности охраны. Эта информация, как утверждает Мазлум Абди, была передана курдской разведкой американскому командованию.

Курдский генерал также сообщил, что агент, которого он называет одним из советников по безопасности аль-Багдади, не пострадал, хотя находился в зоне проведения операции, и покинул это место вместе с американскими военными.

Судя по рассказу Мазлума Абди, агент в окружении аль-Багдади сумел доказать, что рядом с ним действительно находится лидер ИГ, украв около трех месяцев назад его нижнее белье, а затем, около месяца назад, сумев получить образец его крови. Образцы были проверены специалистами в американской разведке, подтвердившими, что им предоставили образцы ДНК аль-Багдади, говорит он.

В общей сложности, отметил Абди, курдская разведка около пяти месяцев сотрудничала с американскими коллегами, следя за перемещениями аль-Багдади.

Отметим, что, хотя президент США Дональд Трамп публично поблагодарил сирийских курдов за помощь в розыске и ликвидации аль-Багдади, в министерстве обороны США о роли курдов в этой операции говорить отказываются, ссылаясь на секретность информации.

Операция "Кайла Мюллер"

26-27 октября в ходе операции специального подразделения Delta около населенного пункта Бариша (провинция Идлиб, северо-запад Сирии) был ликвидирован лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, заявляют власти США. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что личность убитого была подтверждена по результатам ДНК-экспертизы.

Журнал Time публиковал некоторые подробности проведенной операции. В публикации отмечается, что местонахождение аль-Багдади стало известно благодаря сведениям, полученным от жены помощника лидера ИГ и одного из работавших на него курьеров, захваченных на западе Ирака. Используя эти сведения, сотрудники ЦРУ, которым помогали иракские и курдские коллеги, смогли установить маршруты, по которым перемещался аль-Багдади, и места, в которых он находил убежище.

Командование специальных операций США, базирующееся в Тампе (штат Флорида), изучало различные схемы проведения операции с целью захвата или уничтожения аль-Багдади. Несколько раз проведение операции отменялось в последний момент, после получения новой информации о перемещениях аль-Багдади.

В итоге президент США Дональд Трамп дал согласие на проведение операции под кодовым названием "Кайла Мюллер" (в честь американки, которую насильно сделали "женой" аль-Багдади, а потом убили в 2015 году). Операция началась в 17:00 (по времени восточного побережья США) в субботу, 26 октября, в полночь по местному времени: с аэродрома в иракском Эрбиле взлетели восемь вертолетов Apache и CH-47 Chinook. На борту этих вертолетов находились бойцы подразделения Delta и, по меньшей мере, одна служебная собака. Тем временем, за убежищем аль-Багдади около населенного пункта Бариша велось постоянное наблюдение со спутников и беспилотных самолетов.

Достигнув цели, вертолеты Apache и ударные БПЛА нанесли серию ударов по целям около Бариши и продолжали обстрел, обеспечивая возможность безопасной посадки для транспортных вертолетов CH-47 Chinook.

Комплекс зданий, в котором скрывался аль-Багдади с телохранителями и родственниками, был окружен, находившимся в нем людям было предложено сдаться. После отказа бойцы Delta взорвали стены. 11 человек удалось вывести из здания. Сам Абу Бакр аль-Багдади с тремя детьми попытался скрыться через туннель, но был блокирован, в итоге он взорвал себя вместе с детьми, приведя в действие детонатор на "поясе смертника".

В ходе операции никто из американских военнослужащих не пострадал, но была ранена служебная собака, заявил Трамп. Судя по имеющейся информации, собака (бельгийская овчарка малинуа) преследовала аль-Багдади в туннеле. Министр обороны США Марк Эспер уточнил: также были легко ранены двое военнослужащих, но госпитализация не потребовалась.

В общей сложности, в районе убежища аль-Багдади бойцы Delta находились около двух часов. Помимо прочего, они взяли образцы ДНК погибшего мужчины, экспертиза подтвердила, что убит Абу Бакр аль-Багдади.

Организация The Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что базой для проведения операции по ликвидации аль-Багдади стал расположенный в окрестностях Кобани на севере Сирии военный аэродром Сарин. По сведениям SOHR, именно оттуда вылетели восемь вертолетов, доставившие коммандос в деревню Бариша, где укрывался аль-Багдади. Организация утверждает, что борту трех вертолетов были бойцы специального назначения Сирийских демократических сил, однако США не афишируют эту информацию, чтобы не осложнять отношений с Турцией. Останки главаря "Исламского государства", по информации SOHR, вывезены на базу Айн аль-Асад, расположенную на территории Ирака.

Позже Пентагон заявил, что останки аль-Багдади после проведения ДНК-анализа были сброшены в море.

Начальник объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что в ходе операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади американские солдаты захватили двух взрослых мужчин, по всей видимости боевиков из окружения лидера ИГ.

Выступление Трампа по поводу ликвидации аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 октября, заявил о ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

"США привлекли к ответственности "террориста номер один". Лидер террористов ИГ Абу Бакр аль-Багдади мертв. Его захват был главным приоритетом моей администрации", – заявил Трамп.

По словам президента США, тот факт, что аль-Багдади был уничтожен, подтвердила ДНК-экспертиза. Причем подтверждение поступило через 15 минут после того, как были взяты пробы. "Там не так много осталось", – отметил президент.

Трамп назвал аль-Багдади и его сторонников неудачниками, которые в одних ситуациях казались жестокими убийцами, а в других – выглядели как напуганные щенки.

В своем заявлении Трамп утверждал, что аль-Багдади умер "стеная, плача и крича", пытаясь скрыться в туннеле. "Он не умер героем, он умер как трус", – заявил президент.

В заявлении президента США также было сказано, что из дома, в котором скрывался аль-Багдади, были выведены 11 маленьких детей, однако лидер ИГ, пытаясь скрыться через туннель, увел с собой троих детей, а позже взорвал на себе "пояс смертника", убив этих детей.

Дональд Трамп сообщил, что американские военные вели наблюдение за домом, в котором находился аль-Багдади, в течение нескольких недель. Он дал высокую оценку "опасной и смелой" операции, отметив, что ни один американский военнослужащий не пострадал. При этом президент сообщил, что была ранена "красивая, талантливая" служебная собака, которую использовали военные.

Президент рассказал, что следил за ходом операции с 17:00 субботы.

Американский президент выразил признательность властям России и Ирака за содействие в проведении этой операции. Он также сказал, что власти Турции были уведомлены о подготовке к операции.

Трамп подчеркнул, что решение о выводе американских войск из Сирии не было связано с этой операцией. При этом, отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что не считает нужным "охранять" Турцию и Сирию "до конца наших дней". В то же время, американский президент выразил готовность обеспечивать безопасность нефтяных полей на севере Сирии, где "задействованы огромные деньги".

Завершая свое выступление, Трамп назвал аль-Багдади "никчемным животным".

Ни один другой высокопоставленный чиновник в руководстве США, следивших на ходом операции, не заявлял, что аль-Багдади умер "как трус".

Министерство обороны РФ после выступления Трампа выразило сомнение в реальности проведения успешной специальной операции американских военных в Сирии, после которой Трамп объявил о гибели лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. "Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади", – заявил официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков.

Сообщения о смерти аль-Багдади, которые не подтверждались в прошлом

Сообщения о смерти Абу Бакра аль-Багдади появлялись неоднократно. Однако они ни разу не были подтверждены американскими властями.

11 июня 2017 года государственное телевидение Сирии заявляло, что Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в Ракке в результате авиаудара. Однако позже эти сведения были опровергнуты, хотя ранение аль-Багдади подтвердили несколько независимых источников.

В октябре 2016-го арабские и иранские средства массовой информации сообщали о попытке отравления лидера ИГ и трех его полевых командиров.

14 июня 2016-го информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ, сообщало, что аль-Багдади умер "на пятый день священного месяца Рамадан".

В октябре 2015 года сообщалось, что аль-Багдади был ранен в результате авиаудара на границе Сирии и Ирака, но выжил. Ходили слухи, что после ранения он перебрался в Ливию, но они не подтвердились.

"Новый бин Ладен" – Абу Бакр аль-Багдади, он же "Абу Дуа" (настоящее имя: Ибрагим Ауад Ибрагим Али аль-Бадри), родился 48 лет назад около иракского города Самарра. Его боевики в течение последних лет участвовали в гражданской войне в Сирии. Потерпев поражение от регулярной армии режима Башара Асада, Абу Бакр аль-Багдади вернулся на родину, поставив перед собой цель: захватить власть в Ираке и установить в стране радикальный исламский режим, свергнув шиитское правительство. Позже созданная им организация "Исламское государство" объявила о более амбициозных планах: создания халифата на территории всего Ближнего Востока и Северной Африки. За голову "Абу Дуа" властями США была назначена награда: 10 миллионов долларов. Позже "цена" была поднята до 25 миллионов долларов. 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади уничтожен.





