ХАМАС объявил о согласии на очередную сделку с Израилем по "обмену пленными"

Поздно вечером в четверг, 28 сентября, СМИ, ассоциированные с "Исламским движением сопротивления" (ХАМАС), распространили сообщение о том, что эта организация согласилась на сделку с Израилем по "обмену пленными".

В сообщении было сказано, что руководство ХАМАСа одобрило план, предложенный командованием египетской разведки. При этом утверждается, что этот план передан на утверждение правительству Израиля, и теперь "мяч находится на израильской стороне".

В публикациях СМИ, ассоциированных с террористической организацией ХАМАС, говорится, что причиной отставки (около месяца назад) израильского координатора по делам пленных и пропавших без вести Лиора Лотана были разногласия в правительстве Израиля по поводу отношения к египетскому предложению.

Две недели назад сайт иерусалимской арабской газеты "Аль-Кудс" сообщал, что руководство египетских сил безопасности предложило ХАМАСу "компромиссную формулу" обмена. Согласно указанному источнику, Каир предлагает следующий вариант: Израиль передает в Газу тела 39 боевиков (в том числе 19 активистов ХАМАСа), убитых летом 2014 года во время операции "Нерушимая скала", а ХАМАС предоставляет сведения о живых и мертвых израильтянах в секторе Газы. После этого, по плану Каира, Израиль освободит из тюрем активистов ХАМАСа, арестованных в июне 2014 года во время операции "Вернуть братьев". На третьем этапе, при содействии египетской разведки, начнутся серьезные переговоры о возвращении израильтян, содержащихся в Газе. Тогда же утверждалось, что Израиль дал принципиальное согласие на такую "формулу", а ХАМАС не дает ответа. Теперь, судя по заявлению ХАМАСа, ситуация изменилась.

Судя по официальной информации властей Израиля, в настоящее время ХАМАС удерживает в Газе тела военнослужащих ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля, признанных погибшими во время операции "Нерушимая скала", а также трех израильских граждан – Аверу (Авраама) Менгисту, Хишама ас-Сайяда и Джумаа Ибрахима Абу Ганима (Ранима). Но в руководстве ХАМАСа о судьбе этих людей не говорят, намекая на то, что Голдин и Шауль, возможно, живы.





