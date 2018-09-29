Лавров: поставки Сирии российских ЗРК С-300 уже начались

Россия уже начала поставки Сирии зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на состоявшейся в пятницу, 28 сентября, пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Российские ЗРК С-300 уже начали поступать в Сирию, – цитирует Лаврова ТАСС. – Как сказал президент РФ Владимир Путин, это началось сразу после инцидента (со сбитым у берегов Сирии российским самолетом Ил-20 – прим. ред.)".

"Как сказал президент Путин, меры, которые мы будем принимать, будут направлены на то, чтобы гарантировать 100%-ную безопасность наших военных, нашего контингента в Сирии, и мы их осуществим", – добавил министр.

24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в течение ближайших двух недель Россия передаст Сирии современный зенитно-ракетный комплекс С-300 в качестве одной из "ответных мер" после гибели российского самолета-разведчика Ил-20М (бортовой номер RF-93610), сбитого вечером 17 сентября к западу от Баниаса сирийским ЗРК С-200Э российского или советского производства.

Шойгу сказал, что Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО: "Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО". Из слов Шойгу можно понять, что Москва намерена обеспечить сирийские ПВО кодами системы "свой-чужой", чего, как утверждали в минобороны РФ, не делалось ранее ни с одним иностранным государством.

С.Шойгу заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

Полный текст заявления Шойгу был опубликован в официальном блоге минобороны РФ.

Российская газета "Коммерсант" 25 сентября опубликовала статью "Вся Сирия укроется за С-300", в которой подробно было рассказано о планах России по поставкам этих ЗРК сирийской армии. Информированный источник заявил этому изданию, что в течение двух недель в Сирию из России будут доставлены два полковых комплекта ЗРК С-300, которые по согласованию с сирийской стороной будут прикрывать объекты на побережье Сирии, а также контролировать границы с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком. При этом было отмечено, что количество дивизионов может измениться в зависимости от ситуации, их число могут довести "до шести-восьми".