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Ближний Восток

Нетаниягу – CNN: "Я готов внимательно изучить план, предложенный Трампом"

время публикации: 13:51 | последнее обновление: 15:03 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу

В субботу, 29 сентября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью корреспонденту CNN Элис Лэботт заявил, что готов внимательно и без предубеждения рассмотреть план Трампа по ближневосточному урегулированию, который, как ожидается, будет представлен в ближайшее время.

Этот ответ был дан на вопрос Лэботт о том, сможет ли Нетаниягу сказать президенту США "нет", если американская мирная инициатива покажется ему неприемлемой.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к заявлению Трампа о его приверженности идее "двух государств для двух народов", Нетаниягу заметил, что предпочитает говорить не о концепциях, а о сути.

Израильский премьер заметил, что хотел бы видеть государство, которым управляют сами палестинцы, однако лишь при условии, что оно не будет угрожать Израилю.

Напомним, несколько дней назад в беседе с израильскими журналистами, сопровождающими главу правительства в поездке на Генассамблею ООН, Нетаниягу сказал, что он не возражает против того, чтобы палестинцы имели возможность защищаться. "Но я против, чтобы у них была возможность угрожать нам. Поэтому контроль в области безопасности над территорией к западу от Иордана и до Средиземного моря, останется за Израилем. Я надеюсь, что это будет отражено в американском плане", - сказал Нетаниягу.

В интервью CNN Нетаниягу также остановился на беседе с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся вскоре после того, как Москва обвинила израильских военных летчиков, выполнявших боевое задание около сирийского побережья, в гибели самолета Ил-20.

По словам израильского премьера, он сказал Владимиру Путину, что Израиль будет делать то, что должен, чтобы защитить своих граждан. При этом он заметил, что разнообразие сил, действующих в регионе с крошечной территорией, делает его очень "многолюдным", однако и Россия, и Израиль стремятся к тому, чтобы избегать столкновений.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил сегодня, что Россия уже начала поставки Сирии зенитных ракетных комплексов С-300.



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