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Ближний Восток

Египетская оппозиция: "Ас-Сиси – сын еврейки"

время публикации: 08:45 | последнее обновление: 11:19 блог версия для печати фото
Абд аль-Фаттах ас-Сиси
Биньямин Нетаниягу и Абд аль-Фаттах ас-Сиси
Египетская оппозиция: "Ас-Сиси сын еврейки"

Одно из обвинений, выдвинутых участниками оппозиционных демонстраций в Египте против президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, касается тесных связей нынешнего египетского режима с Израилем. "Объяснение" этому можно найти в арабском сегменте интернета.

Инициатор манифестаций, бежавший из Египта предприниматель Мухаммад Али, в опубликованных им видеороликах утверждает, что мать главы государства – марокканская еврейка. Более того, дяди ас-Сиси, якобы, были высокопоставленными офицерами израильской армии.

Али представил документы, которые, как утверждаются, были выданы властями Марокко. В них указано, что мать президента Малика Титани, приняла гиюр. Однако мать ас-Сиси, скончавшуюся в 2015 году, звали Соад Ибрагим.

Главное управление безопасности Марокко выступило с официальным опровержением заявлений Али. "Документы, распространяемые некоторыми иностранными социальными сетями – фальшивка", - сообщает оно.

"Согласно этим ложным утверждениям, документы гражданке Марокко, перешедшей в иудаизм, выданы нашим управлением. Однако речь идет о фальсификации и подлоге. Начато расследование, которое установит виновных", - заявляет управление.

Отметим, что противники ас-Сиси и ранее обвиняли его в благоволении к евреям. Основанием для этого стало решение о восстановлении объектов еврейского наследия и обещание построить новые синагоги, если евреи египетского происхождения решат вернуться в Египет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 сентября 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 сентября 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 февраля 2019 г.
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