"Аш-Шарк аль-Аусат": Сирия заявляет о продолжении "обмена" с Израилем

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники в израильском друзском городе Мадждаль Шамс пишет, что Дамаск заявляет о продолжении "сделки по обмену" с Израилем.

Как сказано в публикации, в Дамаске говорят, что Израилю будут возвращены останки израильских солдат в обмен на освобождение сирийских заключенных, в том числе "жителей Голанских высот" (не исключено, что в том числе тех, у кого есть сирийское гражданство и статус жителей Израиля).

"Аш-Шарк аль-Аусат" пишет о том, что Израилю могут быть переданы останки штурмана Рона Арада, пропавшего без вести в Ливане в 1987 году.

Эта публикация цитируется израильской государственной радиостанцией "Кан Бет". Однако официальные лица пока не дают никаких комментариев.

Напомним, что 28 апреля из израильских тюрем были освобождены двое граждан Сирии Хамис Ахмад и Зидан Тауиль. На пограничном переходе Кунейтра они были переданы представителям миротворческого контингента ООН в Сирии (UNDOF) и России.

Хамис Ахмад (55), житель лагеря беженцев Ярмук и активист ФАТХа, находился в израильской тюрьме с 2005 года. Он был арестован за попытку нападения на одну из баз ЦАХАЛа и приговорен к 18 годам тюремного заключения.

Зидан Тауиль (57), житель деревни Аль-Хадр, отбывал срок с июля 2008-го за уголовные преступления, связанные с продажей наркотиков, и должен был выйти на свободу в июле этого года.

Эти заключенные были освобождены после возвращения останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля.

По сведениям сирийских СМИ, Дамаск пытается добиться освобождения еще двух заключенных: Садаки аль-Маката и Амаля Абу Салаха. Речь идет о жителях израильского друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс. У этих заключенных, по всей видимости, есть сирийские паспорта.

О решении властей Израиля освободить двух сирийцев из тюрьмы после передачи останков Баумеля стало известно в субботу, 27 апреля. Это решение вызвало критику со стороны оппозиции, так как оно было принято премьер-министром Биньямином Нетаниягу по согласованию исключительно с президентом Реувеном Ривлиным и юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом. Этот вопрос не обсуждался военно-политическим кабинетом, и правительство не принимало никакого решения. Отметим, что в соответствии с поправкой к закону о правительстве, принятой по инициативе министра экологии Зеэва Элькина, лишь кабинет министров имеет право принимать решение об освобождении террористов.

Два министра, входящие в состав военно-политического кабинета, отказались в ответ на обращение NEWSru.co.il комментировать данный эпизод. Из пресс-службы президента Ривлина передали следующее: "После того, как материалы были переданы президенту, и в связи с особыми обстоятельствами дела, отдел амнистий канцелярии главы государства обратился к юридическому советнику правительства с просьбой получить разрешение на подобный шаг. После получения согласия юридического советника правительства президент воспользовался своими полномочиями амнистировать заключенных. Этими полномочиями он наделен в соответствии с Основным законом о президенте".

Бывший министр обороны Авигдор Либерман в интервью NEWSru.co.il сказал по этому поводу: "Я не знаком досконально с деталями и поэтому не хочу на основе газетных статей или репортажей высказываться или делать какие-то выводы и заявления. Если вы обратили внимание, я ничего не говорил на эту тему. Могу сказать только одно. Тот факт, что правительство избегает обсуждения отчета комиссии Шамгара, который задавал определенные, четкие критерии для осуществления любой сделки по освобождению террористов взамен на наших солдат или тела наших солдат, это вопиющее нарушение общепринятых правил. Правительство назначает комиссию, причем комиссию очень весомую во главе с бывшим главой Верховного суда Меиром Шамгаром. В комиссии был профессор Аса Кашер, был генерал Амос Ярон, который в прошлом командовал пехотными частями ЦАХАЛа, а затем занимал должность гендиректора министерства обороны. Эта комиссия работает долгие месяцы, встречается с десятками людей, которые имели отношение к такого рода переговорам, потом по просьбе правительства комиссия пишет отчет, он ложится на стол кабинета министров и на много лет о нем забывают. Совершенно очевидно, что премьер-министр предпочитает такую "серую зону", нечеткие правила игры... Если говорить о законе, то в нем упоминается, что подобные решения должны быть утверждены кабинетом. Но юридический советник правительства одобрил освобождение в силу каких-то "особых обстоятельств". Я не знаю, о каких особых обстоятельствах идет речь, и при всем уважении к юридическому советнику, он не занимался подобными проблемами, не специализировался на них, как те участники комиссии Шамгара, о которых я говорил. Они имеют и военный опыт, и опыт решения этических дилемм, и судебных вопросов. Они не только пользуются авторитетом, но и находятся в сфере общественного консенсуса".

Из пресс-службы министерства юстиции передали: "Через несколько дней после похорон Захарии Баумеля, представители правительственных структур обратились к юридическому советнику правительства с просьбой представить заключение о возможности освобождения двух сирийских заключенных, находящихся в Израиле, путем предоставления им амнистии президентом государства в качестве жеста доброй воли. После изучения всех обстоятельств дела и в связи с особыми обстоятельствами было принято решение, что в данном случае нет юридических препятствий для предоставления амнистии президентом".

В правительственных кругах в Иерусалиме утверждают также, что решение об освобождении заключенных было принято уже после возвращения в Израиль тела Захарии Баумеля, а не являлось частью какой-либо сделки.

Министр юстиции Айелет Шакед заявила: "Министерство юстиции и канцелярия президента принимали участие в этом процессе. И президент и я были в курсе дела, все осуществлялось в полном соответствии с законом, с ведома и разрешения юридического советника правительства".

27 апреля высокопоставленный израильский чиновник заявил, что после возвращения тела военнослужащего Захарии Баумеля израильскими властями было принято решение освободить двух сирийских заключенных в качестве жеста доброй воли. "Этот вопрос не обсуждался заранее", – подчеркнул он.

3 апреля стало известно, что в ходе секретной операции ЦАХАЛа в Израиль было возвращено тело Захарии Баумеля, пропавшего без вести во время битвы в районе деревни Султан Якуб в 1982 году, во время Первой ливанской войны. На следующий день сирийское государственное телевидение сообщало, что официальному Дамаску ничего не было известно об обнаружении и передаче Иерусалиму останков солдата ЦАХАЛа. Источник в правительстве Сирии заявил журналистам, что история с передачей тела может свидетельствовать о связи террористов "Исламского государства" с израильской разведкой "Мосад". В тот же день в российском министерстве обороны состоялась церемония, в ходе которой главе израильского правительства Биньямину Нетаниягу, находившемуся с визитом в Москве, были переданы ботинки и комбинезон Захарии Баумеля. Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с Биньямином Нетаниягу заявил, что могила с останками солдата ЦАХАЛа Захарии Баумеля была обнаружена российскими военными.





