Генсек ООН отправляется в Газу: раскол в ХАМАСе по поводу визита

В среду, 30 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует посетить сектор Газы, а также приграничные израильские населенные пункты. Накануне он побывал в Рамалле и провел переговоры в Иерусалиме.

Канцелярия Гутерриша заранее уведомила власти Израиля и ПА о том, что в Газе он не собирается встречаться с представителями правительства ХАМАСа.

Изучение ситуации в Газе является одной из главных целей Гутерриша в ходе этой поездки. Ожидается, что он призовет главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и председателя палестинской администрации Махмуда Аббаса к смягчению санкций, наложенных на Газу. Ранее газета "Гаарец" писала, что генсек ООН попросит власти Израиля увеличить число разрешений на медицинское обслуживание жителей сектора Газы в израильских больницах, а также будет просить увеличить поток товаров, поступающих в Газу, чтобы облегчить жизнь жителей сектора; Аббаса он попросит согласиться на увеличение поставок электроэнергии в сектор.

Гутерриш посетит в Газе учреждения Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) и сосредоточится на проблемах, которые находятся в компетенции его организации.

В руководстве "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) по-разному комментируют предстоящий визит генсека ООН. Как сообщает "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, официальный представитель этой организации Фаузи Бархум от имени руководства движения приветствовал прибытие Гутерриша в Газу, отметив важность визита и призвав главу ООН встретиться в секторе с семьями палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, с больными людьми, которые ждут разрешения на лечение за пределами Газы, с теми, чьи дома были разрушены в результате действий израильских военных. От имени руководства ХАМАС Бархум потребовал, чтобы Гутерриш предпринял все мыслимые усилия для снятия блокады Газы, пишет ПИЦ. При этом Газу он назвал "самой большой тюрьмой в мире". ХАМАС также призвал Гутерриша оказать давление на "оккупирующее государство", чтобы остановить посягательства на исламские и христианские святыни.

При этом агентство "Синьхуа" цитирует другого представителя ХАМАСа в Газе – вице-спикера палестинского парламента Ахмада Бахара, который назвал визит Гутерриша в сектор "нежелательным". Он обвинил генсека ООН в использовании двойных стандартов и в том, что тот путает преступников и жертв. Гутерришу также было поставлено в вину то, что он не включил в программу визита в Газу встречу с родственниками заключенных израильских тюрем.

"Народный фронт освобождения Палестины" также негативно отреагировал на визит Гутерриша в регион, отметив неспособность ООН что-либо навязать Израилю.