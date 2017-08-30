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Ближний Восток

Генсек ООН призвал в Газе к единству и снятию блокады

время публикации: 13:31 | последнее обновление: 13:50 блог версия для печати фото
Антониу Гутерриш
Прибытие Антониу Гуттериша в Газу. 30 августа 2017 года

В среду, 30 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через КПП "Эрез" под усиленной охраной прибыл в сектор Газы. Он выступил в Бейт-Лахии, на севере сектора, в школе, созданной на средства Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA).

На въезде в Газу конвой генсека ООН встречала группа разгневанных жителей сектора, являющихся родственниками террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Они были возмущены тем, что Гутерриш отказался встретиться с ними и выслушать их.

В своем выступлении в школе UNRWA Гутерриш заявил, что мечтает увидеть государство Палестина, живущее в мире, безопасности и процветании рядом с Израилем, сообщает агентство Maan. При этом генсек ООН подчеркнул, что для реализации мечты необходим надежный политический процесс по принципу двух государств для двух народов. Он призвал палестинские политические силы к единству, напомнив, что недавно говорил о том же во время визита в Рамаллу. "Я призываю к единству в соответствии с принципами, установленными Организацией освобождения Палестины", – заявил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН также призвал к реализации резолюции 1618, предусматривающей снятие блокады с сектора Газы. Прозвучал также призыв к международному сообществу о продолжении оказания гуманитарной помощи Газе. При этом Гутерриш объявил, что в этом году UNRWA получит еще 4 миллиона долларов на свою деятельность, передает хамасовский "Палестинский информационный центр".

Визит генсека ООН в сектор Газы длился около четырех часов.

Накануне поездки в Газу Гутерриш совершил вертолетную экскурсию вдоль границы Израиля и Газы и встретился с жителями израильских населенных пунктов, расположенных около границы с Газой.

Канцелярия Гутерриша заранее уведомила власти Израиля и ПА о том, что в Газе он не собирается встречаться с представителями правительства ХАМАСа.

Изучение ситуации в Газе было одной из главных целей Гутерриша в ходе этой поездки. Ранее газета "Гаарец" писала, что генсек ООН попросит власти Израиля увеличить число разрешений на медицинское обслуживание жителей сектора Газы в израильских больницах, а также будет просить увеличить поток товаров, поступающих в Газу, чтобы облегчить жизнь жителей сектора; Аббаса он попросит согласиться на увеличение поставок электроэнергии в сектор.

В руководстве "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) по-разному комментируют предстоящий визит генсека ООН. Как сообщает "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, официальный представитель этой организации Фаузи Бархум от имени руководства движения приветствовал прибытие Гутерриша в Газу, отметив важность визита и призвав главу ООН встретиться в секторе с семьями палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, с больными людьми, которые ждут разрешения на лечение за пределами Газы, с теми, чьи дома были разрушены в результате действий израильских военных. От имени руководства ХАМАС Бархум потребовал, чтобы Гутерриш предпринял все мыслимые усилия для снятия блокады Газы, пишет ПИЦ. При этом Газу он назвал "самой большой тюрьмой в мире". ХАМАС также призвал Гутерриша оказать давление на "оккупирующее государство", чтобы остановить посягательства на исламские и христианские святыни.

При этом агентство "Синьхуа" цитирует другого представителя ХАМАСа в Газе – вице-спикера палестинского парламента Ахмада Бахара, который назвал визит Гутерриша в сектор "нежелательным". Он обвинил генсека ООН в использовании двойных стандартов и в том, что тот путает преступников и жертв. Гутерришу также было поставлено в вину то, что он не включил в программу визита в Газу встречу с родственниками заключенных израильских тюрем.

"Народный фронт освобождения Палестины" также негативно отреагировал на визит Гутерриша в регион, отметив неспособность ООН что-либо навязать Израилю.

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