ООН: Гутерреш не произносил приписываемых ему слов насчет палестинских заключенных

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша обнародовал заявление с опровержением информации, опубликованной официальным агентством Палестинской автономии Wafa.

Ранее Wafa сообщило о встрече генсека ООН с родственниками заключенных и семьями погибших террористов. Эта встреча проходила в присутствии секретаря ООП Саиба Ариката, постоянного представителя ПА в ООН Риада Мансура и министра по делам заключенных Иссы Караки.

Участники встречи просили генсека ООН "спасти 6.500 палестинцев, томящихся в израильских тюрьмах, а также находящихся под административным арестом женщин и детей".

Исса Карака просил Гутерреша поднять проблему палестинских заключенных на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в сентябре.

"Я понимаю страдания палестинцев, находящихся в тюрьмах. Мы будем работать с релевантными организациями и учреждениями, чтобы остановить их страдания", – цитировало Гутерреша Wafa.

В заявлении пресс-секретаря генсека ООН подчеркивается, что Гутерреш не произносил этих слов.