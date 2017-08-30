Саудовский король взял под покровительство 104-летнюю участницу Хаджа

Около 1,8 миллиона верующих собрались в Мекке, чтобы принять участие в Хадже. Паломничество, считающееся одним из пяти столпов ислама, должен по меньшей мере раз в жизни совершить каждый мусульманин.

1,6 миллионов паломников прибыли в Саудовскую Аравию из-за границы. Подавляющее большинство из них – по воздуху. 88.000 въехали на автотранспорте, 14.000 прибыли морем. 134.000 участников Хаджа – подданные короля Саудовской Аравии, 109.000 – иностранцы, постоянно проживающие в королевстве.

Особое внимание привлечено к старейшей паломнице – 104-летней Марии Моргани Мохаммад из Индонезии. В 2007 году она уже участвовала в Умре – малом паломничестве, однако для нее это первый Хадж.

Король Салман бин Абдул-Азиз взял престарелую правоверную под личное покровительство. Сразу после приземления она прошла медицинское обследование. В дальнейшем ей будет оказываться всяческое содействие.