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Ближний Восток

Саудовский король взял под покровительство 104-летнюю участницу Хаджа

время публикации: 11:49 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати фото
Саудовский король взял под покровительство 104-летнюю участницу Хаджа

Около 1,8 миллиона верующих собрались в Мекке, чтобы принять участие в Хадже. Паломничество, считающееся одним из пяти столпов ислама, должен по меньшей мере раз в жизни совершить каждый мусульманин.

1,6 миллионов паломников прибыли в Саудовскую Аравию из-за границы. Подавляющее большинство из них – по воздуху. 88.000 въехали на автотранспорте, 14.000 прибыли морем. 134.000 участников Хаджа – подданные короля Саудовской Аравии, 109.000 – иностранцы, постоянно проживающие в королевстве.

Особое внимание привлечено к старейшей паломнице – 104-летней Марии Моргани Мохаммад из Индонезии. В 2007 году она уже участвовала в Умре – малом паломничестве, однако для нее это первый Хадж.

Король Салман бин Абдул-Азиз взял престарелую правоверную под личное покровительство. Сразу после приземления она прошла медицинское обследование. В дальнейшем ей будет оказываться всяческое содействие.

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