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Ближний Восток

Киркук присоединится к референдуму о независимости Курдистана

время публикации: 15:34 | последнее обновление: 15:36 блог версия для печати фото
Киркук присоединится к референдуму о независимости Курдистана

Совет провинции Киркук принял решение об участии в референдуме по вопросу о независимости Курдистана, который должен пройти в Курдском автономном районе Ирака 25 сентября.

Богатая нефтью провинция не входит в состав Курдского автономного района. Здесь проживают курды, туркмены и арабы. Представители туркменской и арабской общин, избранные в Совет, бойкотировали голосование.

Решение, которое примут жители района на референдуме, не является обязательным для исполнения. Тем не менее, власти автономии воспользуются им для продвижения идеи суверенного государства.

Курды – один из наиболее многочисленных народов, лишенных собственной государственности. Их численность составляет, по разным оценкам, 30-45 миллионов человек. Территория Курдистана разделена между Турцией, Сирией, Ираном и Ираком.

Правительство Ирака выступает категорически против референдума. Еще более непримиримую позицию занимает Турция, ведущая военные действия против курдских сепаратистов.

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Среда, 30 августа 2017 г.
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