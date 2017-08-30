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Ближний Восток

Глава МИД ОАЭ на встрече с Лавровым обвинил Турцию и Иран в колониализме

время публикации: 10:08 | последнее обновление: 10:10 блог версия для печати фото
Абдалла бин Зайед аль-Нахьян

В Абу-Даби состоялись переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов шейха Абдаллы бин Зайеда аль-Нахьяна. Главной их темой стала ситуация в Сирии.

Российский политик поддержал усилия Саудовской Аравии по консолидации умеренной сирийской оппозиции, объединению Высшего комитета по переговорам с группами, поддерживаемыми Египтом и Россией. По его убеждению, это неизбежный ход, который содействовать поиску политического выхода из сирийского кризиса.

Он также приветствовал диалог вооруженной оппозиции и властей. "Необходимо, чтобы оппозиция вела себя реалистично, отказалась от ультиматумов, которые не вписываются в те правила, которые были одобрены СБ ООН. Он постановил, что судьбу Сирии должны решать сами сирийцы", - отметил министр.

Шейх Абдалла призвал Иран и Турцию отказаться от вмешательства во внутренние дела Сирии. Политику, проводимую этими государствами, он охарактеризовал как колониальную. Примечательно, что действия России в Сирии этого эпитета удостоены не были.

"Если Иран и Турция продолжат историческую колониальную борьбу за гегемонию в арабском мире, ситуация, свидетелями которой мы являемся в Сирии, возникнет и в других странах", - отметил он.

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Источник в минобороны: ситуация в Сирии становится невыносимой для Израиля







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