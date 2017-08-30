Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 30 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 16 палестинских арабов, 15 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операций в деревнях Сур, Абуш и Азун были найдены тайники с оружием, в том числе с двумя автоматами М-16.