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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 августа

время публикации: 07:15 | последнее обновление: 07:15 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 30 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 16 палестинских арабов, 15 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операций в деревнях Сур, Абуш и Азун были найдены тайники с оружием, в том числе с двумя автоматами М-16.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 29 августа







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Среда, 30 августа 2017 г.
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