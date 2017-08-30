Сирийская армия, при поддержке ВВС США, освободила 70% Ракки

По меньшей мере 64 человека погибли в ходе боев между подразделениями сирийской армии и боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Ракке. Об этом сообщает правозащитная организация The Syrian Observatory for Human Rights.

Агентство Anadolu цитирует местных журналистов, по словам которым, США и их союзники ведут интенсивные бомбардировки удерживаемых боевиками районов. В общей сложности по городу нанесено 133 ракетно-бомбовых удара.

За двое суток жертвами бомбардировок стали 27 мирных жителей. Большинство из них – в одном жилом доме. В городе, население которого до гражданской войны приближалось к полумиллиону человек, остается не более 30.000 жителей.

Под контролем правительственных войск находится около 70% территории Ракки. По оценке командования сирийской армии, полное освобождение города, некогда объявленного столицей халифата ИГ, потребует еще двух месяцев.