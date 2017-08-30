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Ближний Восток

Семь погибших в Сане в результате авиаудара по КПП

время публикации: 10:18 | последнее обновление: 10:18 блог версия для печати

Семь человек погибли в результате авиаудара, нанесенного суннитской коалицией по контрольно-пропускному пункту хуситов в окрестностях столицы Йемена Саны.

Жертвами бомбардировки стали семь человек – пять мирных жителей и два шиитских боевика. О раненых не сообщается.

Напомним: 23 августа ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции разбомбили гостиницу, расположенную на севере Саны. Погибли по меньшей мере 48 человек.

По словам очевидцев, ранним утром 23 августа Сана была подвергнута массированным бомбардировкам. Столица была атакована около 25 раз, при этом удары наносились по жилым районам.

По сведениям ООН, за три с половиной года гражданской войны в Йемене погибли 10.000 человек, три миллиона стали беженцами. Результатом гуманитарной катастрофы стала и крупнейшая в современной истории эпидемия холеры.

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Среда, 30 августа 2017 г.
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