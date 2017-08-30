Бывший помощник главы МВД Египта потребовал от суда пересмотреть договор с Израилем

Бывший помощник министра иностранных дел Египта Ибрагим Ясри обратился в суд с просьбой отменить соглашение о границах экономических зон, заключенное Израилем, Египтом и Кипром.

Как сообщает сайт Oriental Express, чиновник утверждает, что в зону израильских интересов вошел район Восточного Средиземноморья, расположенный в 200 километрах от Дамиетты и в 230 километрах от Хайфы.

Есть у отставного чиновника претензии и к Кипру. Согласно иску, кипрское газовое месторождение "Афродита" находится на территории, находившейся под египетской концессией до 2015 года.

Однако административный суд отверг просьбу Ясри. Согласно ответу, данный вопрос находится в компетенции правительства Египта, а не в юрисдикции суда.