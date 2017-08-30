Самолеты коалиции нанесли удар по колонне ИГ на границе Ливана и Сирии

Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по колонне с боевиками ИГ на границе Ливана и Сирии с тем, чтобы не допустить их продвижения к границе с Ираном, об этом сообщает Reuters со ссылкой на полковника США Райана Диллона.

Полковник Диллон отметил, что удары были нанесены по автомобильной трассе и мосту, чтобы не дать колонне продвинуться дальше на восток.

На прошлой неделе "Хизбалла" и "Исламское государство" заключили сделку по перемещению боевиков ИГ с сирийско-ливанской границы вглубь сирийской территории. Эта сделка не была принята международной коалицией.