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Ближний Восток

Самолеты коалиции нанесли удар по колонне ИГ на границе Ливана и Сирии

время публикации: 20:02 | последнее обновление: 20:02 блог версия для печати фото
Самолеты коалиции нанесли удар по колонне ИГ на границе Ливана и Сирии

Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по колонне с боевиками ИГ на границе Ливана и Сирии с тем, чтобы не допустить их продвижения к границе с Ираном, об этом сообщает Reuters со ссылкой на полковника США Райана Диллона.

Полковник Диллон отметил, что удары были нанесены по автомобильной трассе и мосту, чтобы не дать колонне продвинуться дальше на восток.

На прошлой неделе "Хизбалла" и "Исламское государство" заключили сделку по перемещению боевиков ИГ с сирийско-ливанской границы вглубь сирийской территории. Эта сделка не была принята международной коалицией.

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