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30 августа 2019 г.
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Ближний Восток

"Марш возвращения" на границе Газы: сдержанность за топливо

время публикации: 10:25 | последнее обновление: 11:17 блог версия для печати фото
"Марш возвращения" на границе Газы: сдержанность за топливо
"Марш возвращения" на границе Газы: сдержанность за топливо

В ходе переговоров между делегациями ХАМАСа и представителями египетской разведки в Каире была достигнута договоренность о том, что "марш возвращения" на границе сектора Газы в эту пятницу будет проходить под контролем и не перерастет в массовые беспорядки, сообщает сайт Ynet со ссылкой на палестинские источники.

Если ХАМАС выполнит это обязательство и в шаббат на границе будет относительно спокойно, Израиль возобновит подачу топлива на электростанцию в Газе в полном объеме уже в ближайшее воскресенье, говорится в публикации.

Израиль сократил вдвое подачу топлива в Газу через КПП "Керем Шалом" после ракетного обстрела, осуществленного террористами из сектора 26 августа. Соответствующее решение было принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

В пятницу, 30 августа, состоится очередной, 72-й этап "марша возвращения" на границе Газы. Организаторы заявляют, что в нем примут участие десятки тысяч жителей сектора. На этот раз "марш" будет проходить как акция "памяти шахидов 2014 года". По данным минздрава Газы, в ходе операции "Нерушимая скала" в июле-августе 2014 года были убиты 2320 жителей сектора.

ХАМАС заявляет, что "марши возвращения" являются мирными акциями, способствующими объединению жителей Газы и снятию блокады сектора.

Израильская армия усилила меры по охране границы накануне очередного "марша".

Ранее издание "Аль-Араб аль-Джадид" писало, что делегация ХАМАСа во время переговоров в Каире передала через посредников резкое послание властям Израиля, предупредив о готовности к "решительным" ответным вооруженным действиям в случае "любого нападения Израиля на Газу". "Соглашение о затишье было написано кровью, мы готовы вступить в конфронтацию с Израилем в любой момент", – заявили представители ХАМАСа. Эту публикацию цитирует израильская газета "Маарив".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 августа 2019 г.
72-й этап "марша возвращения" в Газе пройдет как акция памяти "шахидов 2014 года"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 августа 2019 г.
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