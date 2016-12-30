30 декабря 2016 г.
последняя новость: 13:37
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13:14 Воспоминания экс-главы разведки Египта: в 1973 году Моше Даяна пытались уничтожить ударом с воздуха
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Ближний Восток

Воспоминания экс-главы разведки Египта: в 1973 году Моше Даяна пытались уничтожить ударом с воздуха

время публикации: 13:14 | последнее обновление: 13:14 блог версия для печати фото
Моше Даян и Ариэль Шарон в 1973 году

Из воспоминаний бывшего главы египетской разведки Фуада Насара стало известно, что в октябре 1973 года, в разгар Войны Судного дня, спецслужбы Египта пытались ликвидировать министра обороны Израиля Моше Даяна, цитирует израильский сайт "Кикар" публикацию журналиста Моше Накдимона в газете "Макор Ришон".

Генерал-майор Фуад Насар, занимавший пост Начальника военной разведки, уведомил тогда президента Египта Анвара Садата о том, что установлено точное местонахождение Моше Даяна, и египетский лидер отдал приказ провести операцию с целью ликвидации израильского министра обороны, использовав для этой цели боевые вертолеты.

Операция была осуществлена, но Моше Даян не пострадал, и до самой своей смерти (в октябре 1981 года) так и не узнал, что пережил не обычный авианалет, а попытку его ликвидации с применением вертолетов.

Насар пишет, что Садат ждал сообщений о смерти Даяна и был очень разочарован, узнав вскоре, что министр обороны Израиля жив.

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