Воспоминания экс-главы разведки Египта: в 1973 году Моше Даяна пытались уничтожить ударом с воздуха

Из воспоминаний бывшего главы египетской разведки Фуада Насара стало известно, что в октябре 1973 года, в разгар Войны Судного дня, спецслужбы Египта пытались ликвидировать министра обороны Израиля Моше Даяна, цитирует израильский сайт "Кикар" публикацию журналиста Моше Накдимона в газете "Макор Ришон".

Генерал-майор Фуад Насар, занимавший пост Начальника военной разведки, уведомил тогда президента Египта Анвара Садата о том, что установлено точное местонахождение Моше Даяна, и египетский лидер отдал приказ провести операцию с целью ликвидации израильского министра обороны, использовав для этой цели боевые вертолеты.

Операция была осуществлена, но Моше Даян не пострадал, и до самой своей смерти (в октябре 1981 года) так и не узнал, что пережил не обычный авианалет, а попытку его ликвидации с применением вертолетов.

Насар пишет, что Садат ждал сообщений о смерти Даяна и был очень разочарован, узнав вскоре, что министр обороны Израиля жив.