30 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Сирии

время публикации: 22:05 | последнее обновление: 22:07 блог версия для печати фото
Посол РФ в ООН Виталий Чуркин

В пятницу, 30 декабря, Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции, которая закрепляет договоренности о прекращении огня в Сирии, сообщил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Мы подготовили краткий проект резолюции для одобрения этих документов. Распространили этот проект прошлой ночью. Надеемся, что завтра мы сможем вынести его на голосование и принять его единогласно", – цитирует заявление Чуркина агентство "Интерфакс".

Напомним, что с 23:00 29 декабря 2016 года в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, в соответствии с соглашением, достигнутым между командованием сирийской регулярной армии и рядом оппозиционных группировок при посредничестве России и Турции. В Москве, Анкаре и Дамаске подчеркивали, что прекращение огня не будет распространяться на боевиков "Исламского государства" и ряда других террористических группировок.

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