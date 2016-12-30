Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о прекращении огня в Сирии

В пятницу, 30 декабря, Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции, которая закрепляет договоренности о прекращении огня в Сирии, сообщил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Мы подготовили краткий проект резолюции для одобрения этих документов. Распространили этот проект прошлой ночью. Надеемся, что завтра мы сможем вынести его на голосование и принять его единогласно", – цитирует заявление Чуркина агентство "Интерфакс".

Напомним, что с 23:00 29 декабря 2016 года в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, в соответствии с соглашением, достигнутым между командованием сирийской регулярной армии и рядом оппозиционных группировок при посредничестве России и Турции. В Москве, Анкаре и Дамаске подчеркивали, что прекращение огня не будет распространяться на боевиков "Исламского государства" и ряда других террористических группировок.