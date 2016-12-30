Вступил в силу режим прекращения огня в Сирии, согласованный Россией и Турцией с оппозицией

С 23:00 29 декабря 2016 года в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, в соответствии с соглашением, достигнутом между командованием сирийской регулярной армии и рядом оппозиционных группировок при посредничестве России и Турции.

Как сообщает арабская редакция радиостанции "Решет Бет", минувшей ночью поступали сообщения о стрельбе в Алеппо, в окрестностях Дамаска, в Дараа и других районах Сирии. Однако в течение ночи не было зафиксировано ни одного случая авиаудара, нанесенного российскими военными.

Ранее Москва, Анкара и Дамаск подчеркивали, что перемирие не будет распространяться на террористические группировки "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" (нынешнее название "Джабхат Фатах аш-Шам"), а также связанные с ними вооруженные формирования.

Накануне сообщалось также, что российский президент Владимир Путин согласился с предложением минобороны РФ уменьшить военное присутствие России в Сирии.

Судя по публикациям турецких СМИ, прекращение огня поддержано "Сирийской свободной армией". Остается непонятным, распространяется ли режим прекращения огня на курдов.

Напомним, что в нынешнем году это уже третья попытка прекращения огня в Сирии. Две предыдущие срывались вскоре после объявления о перемирии.