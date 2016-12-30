30 декабря 2016 г.
последняя новость: 07:23
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:11 Вступил в силу режим прекращения огня в Сирии, согласованный Россией и Турцией с оппозицией
19:24 В Дамаске вновь подверглось обстрелу посольство России
19:17 Правительство Египта утвердило передачу Саудовской Аравии островов в Тиранском проливе
18:49 ХАМАС арестовал "дипломата ИГ", приехавшего в Газу для переговоров
17:32 В Турции арестован оппозиционный журналист Ахмет Шик – лауреат премии UNESCO
14:56 Москва и Дамаск объявили о прекращении огня в Сирии с 23:00
13:36 Путин объявил о достижении соглашения по прекращению огня в Сирии и сокращении группировки
13:26 Президент Египта побеседовал с Путиным, обсуждалось возобновление авиасообщения
10:37 В Ираке возобновлено наступление на Мосул
07:12 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 29 декабря
Ближний Восток

Вступил в силу режим прекращения огня в Сирии, согласованный Россией и Турцией с оппозицией

время публикации: 06:11 | последнее обновление: 06:49 блог версия для печати фото
Дамаск до войны

С 23:00 29 декабря 2016 года в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, в соответствии с соглашением, достигнутом между командованием сирийской регулярной армии и рядом оппозиционных группировок при посредничестве России и Турции.

Как сообщает арабская редакция радиостанции "Решет Бет", минувшей ночью поступали сообщения о стрельбе в Алеппо, в окрестностях Дамаска, в Дараа и других районах Сирии. Однако в течение ночи не было зафиксировано ни одного случая авиаудара, нанесенного российскими военными.

Ранее Москва, Анкара и Дамаск подчеркивали, что перемирие не будет распространяться на террористические группировки "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" (нынешнее название "Джабхат Фатах аш-Шам"), а также связанные с ними вооруженные формирования.

Накануне сообщалось также, что российский президент Владимир Путин согласился с предложением минобороны РФ уменьшить военное присутствие России в Сирии.

Судя по публикациям турецких СМИ, прекращение огня поддержано "Сирийской свободной армией". Остается непонятным, распространяется ли режим прекращения огня на курдов.

Напомним, что в нынешнем году это уже третья попытка прекращения огня в Сирии. Две предыдущие срывались вскоре после объявления о перемирии.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 декабря 2016 г.
В Дамаске вновь подверглось обстрелу посольство России
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 декабря 2016 г.
Москва и Дамаск объявили о прекращении огня в Сирии с 23:00
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 декабря 2016 г.
Путин объявил о достижении соглашения по прекращению огня в Сирии и сокращении группировки







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 30 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016