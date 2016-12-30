30 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Продолжаются бои в сирийском Аль-Бабе, турки заявили об уничтожении 38 боевиков ИГ

время публикации: 08:50 | последнее обновление: 08:53 блог версия для печати фото
Аль-Баб, Сирия

Несмотря на объявленное в Сирии прекращение огня, турецкая армия продолжает наносить воздушные и артиллерийские удары по позициям боевиков "Исламского государства" в районе города Аль-Баб.

В общей сложности, минувшей ночью и утром в пятницу в Аль-Бабе были уничтожены не менее 38 боевиков ИГ, заявляют турецкие военные.

Как сообщает агентство Reuters, Анкара также подтверждает, что в ходе боев в Аль-Бабе один турецкий военнослужащий был убит, еще девять получили ранения.

Ранее в Москве, Анкаре и Дамаске подчеркивали, что прекращение огня не будет распространяться на боевиков ИГ и ряда других террористических группировок.

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