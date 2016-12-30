Продолжаются бои в сирийском Аль-Бабе, турки заявили об уничтожении 38 боевиков ИГ

Несмотря на объявленное в Сирии прекращение огня, турецкая армия продолжает наносить воздушные и артиллерийские удары по позициям боевиков "Исламского государства" в районе города Аль-Баб.

В общей сложности, минувшей ночью и утром в пятницу в Аль-Бабе были уничтожены не менее 38 боевиков ИГ, заявляют турецкие военные.

Как сообщает агентство Reuters, Анкара также подтверждает, что в ходе боев в Аль-Бабе один турецкий военнослужащий был убит, еще девять получили ранения.

Ранее в Москве, Анкаре и Дамаске подчеркивали, что прекращение огня не будет распространяться на боевиков ИГ и ряда других террористических группировок.