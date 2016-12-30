30 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

"Аль-Джазира": сирийская армия нанесла удары по целям в Вади Барда

время публикации: 11:33 | последнее обновление: 11:35 блог версия для печати фото
"Аль-Джазира": сирийская армия нанесла удары по целям в Вади Барда

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что сирийские военные подвергли ракетно-артиллерийскому обстрелу объекты одной из оппозиционных группировок в районе Вади Барда, к северо-западу от Дамаска.

Какая именно группировка была атакована, неизвестно.

Напомним, что с 23:00 29 декабря 2016 года в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, в соответствии с соглашением, достигнутом между командованием сирийской регулярной армии и рядом оппозиционных группировок при посредничестве России и Турции.

Как сообщала арабская редакция радиостанции "Решет Бет", минувшей ночью поступали сообщения о стрельбе в Алеппо, в окрестностях Дамаска, в Дараа и других районах Сирии. Однако в течение ночи не было зафиксировано ни одного случая авиаудара, нанесенного российскими военными.

Позже стало известно, что, несмотря на объявленное в Сирии прекращение огня, турецкая армия продолжает наносить воздушные и артиллерийские удары по позициям боевиков "Исламского государства" в районе города Аль-Баб. В общей сложности, минувшей ночью и утром в пятницу в Аль-Бабе были уничтожены не менее 38 боевиков ИГ, заявляют турецкие военные. Как сообщает агентство Reuters, Анкара также подтверждает, что в ходе боев в Аль-Бабе один турецкий военнослужащий был убит, еще девять получили ранения.

Ранее в Москве, Анкаре и Дамаске подчеркивали, что прекращение огня не будет распространяться на боевиков ИГ и ряда других террористических группировок.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 декабря 2016 г.
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