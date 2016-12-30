30 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Турецкие военные заявили об уничтожении в Сирии одного из лидеров "Исламского государства"

время публикации: 14:18 | последнее обновление: 14:18 блог версия для печати фото
Турецкие военные заявили об уничтожении в Сирии одного из лидеров "Исламского государства"

Командование армии Турции объявило в пятницу, 30 декабря, что в ходе боевых действий в сирийском городе Аль-Баб был уничтожен один из лидеров боевиков "Исламского государства" Абу Хасан аль-Тунис, передает катарский телеканал "Аль-Джазира".

Несмотря на объявленное в Сирии прекращение огня, турецкая армия продолжает наносить воздушные и артиллерийские удары по позициям боевиков "Исламского государства" в районе города Аль-Баб.

Ранее сообщалось, что, в общей сложности, минувшей ночью и утром в пятницу в Аль-Бабе были уничтожены не менее 38 боевиков ИГ, заявляют турецкие военные.

Как сообщает агентство Reuters, Анкара также подтверждает, что в ходе боев в Аль-Бабе один турецкий военнослужащий был убит, еще девять получили ранения.

В Москве, Анкаре и Дамаске подчеркивали, что прекращение огня не будет распространяться на боевиков ИГ и ряда других террористических группировок.

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