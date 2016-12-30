"Аль-Джазира" сообщает о первых потерях среди мирного населения после "прекращения огня" в Сирии

Катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что в результате ракетно-артиллерийских обстрелов сирийскими военными объектов оппозиционных группировок в районе Вади Барда, к северо-западу от Дамаска, в пятницу, 30 декабря, погибли не менее трех человек, в их числе ребенок.

Утверждается, что речь идет о первых жертвах среди мирного населения с момента объявления Москвой, Анкарой и Дамаском режима прекращения огня.

Напомним, что с 23:00 29 декабря 2016 года в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, в соответствии с соглашением, достигнутом между командованием сирийской регулярной армии и рядом оппозиционных группировок при посредничестве России и Турции.

Как сообщала арабская редакция радиостанции "Решет Бет", минувшей ночью поступали сообщения о стрельбе в Алеппо, в окрестностях Дамаска, в Дараа и других районах Сирии. Однако в течение ночи не было зафиксировано ни одного случая авиаудара, нанесенного российскими военными.

Позже стало известно, что, несмотря на объявленное в Сирии прекращение огня, турецкая армия продолжает наносить воздушные и артиллерийские удары по позициям боевиков "Исламского государства" в районе города Аль-Баб. В общей сложности, минувшей ночью и утром в пятницу в Аль-Бабе были уничтожены не менее 38 боевиков ИГ, заявляют турецкие военные. Как сообщает агентство Reuters, Анкара также подтверждает, что в ходе боев в Аль-Бабе один турецкий военнослужащий был убит, еще девять получили ранения.

Ранее в Москве, Анкаре и Дамаске подчеркивали, что прекращение огня не будет распространяться на боевиков "Исламского государства" и ряда других террористических группировок.