Курды заявляют, что отбили атаку ИГ на севере Сирии и уничтожили 18 боевиков

"Сирийские демократические силы", основу которых составляют курдские подразделения, заявляют, что в пятницу, 30 декабря, они смогли отбить атаку боевиков "Исламского государства" на деревню Восточный Джабр (к северу от города Ракка, на севере Сирии).

В заявлении, цитируемом агентством РИА Новости, сказано, что боевики ИГ с севера атаковали деревню Восточный Джабр, освобожденную накануне отрядами "Сирийских демократических сил", помимо прочего исламисты использовали заминированные автомобили.

Курды сообщают, что уничтожили 18 боевиков и один бронетранспортер ИГ.

Напомним, что с 23:00 29 декабря 2016 года в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, в соответствии с соглашением, достигнутом между командованием сирийской регулярной армии и рядом оппозиционных группировок при посредничестве России и Турции. В Москве, Анкаре и Дамаске подчеркивали, что прекращение огня не будет распространяться на боевиков "Исламского государства" и ряда других террористических группировок.