ХАМАС выступил с угрозами в адрес израильтян: "Цева адом покажется волшебной музыкой"

После ракетного обстрела в пятницу, 29 декабря, на сайте боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС), на арабском и иврите были опубликованы угрозы в адрес израильтян.

Террористы потребовали, чтобы израильтяне "остановили свое правительство", заявляя, что в противном случае сирены "Цева адом", предупреждающие о ракетных обстрелах, покажутся им "волшебной музыкой" по сравнению с тем, какие звуки они услышат.

Эти угрозы опубликовали практически все палестинские СМИ, включая хамасовский "Палестинский информационный центр", агентства Safa, Maan и другие.

Отметим, что боевики ХАМАСа впервые на нынешнем этапе обострения "интифады Эль-Кудса", начавшемся после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля (6 декабря), выступают с подобными угрозами. В этом году ХАМАС ни разу не брал на себя ответственность за ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы.

ХАМАС устроил провокацию в 24-й день рождения израильского военнослужащего Орона Шауля, похищенного и, по всей видимости, убитого хамасовцами летом 2014 года, во время операции "Нерушимая скала". В этот день, 29 декабря, боевики ХАМАСа разместили на центральных улицах Газы рекламные щиты с портретом Орона Шауля и надписями на иврите и арабском "Пока наши герои не увидят свободы и света, этот пленный никогда не выйдет на волю", "Где я? Какова моя судьба?" Во время провокаций на границе сектора некоторые участники акций изображали из себя израильского военнослужащего.

На границе Газы сотни палестинских арабов устроили беспорядки. Агентство Maan передает, что в пятницу в ходе столкновений с израильскими военными к востоку от лагеря беженцев Эль-Бурейдж, в центральной части границы сектора Газы, был убит 20-летний Джамаль Муслах, житель деревни Аль-Магази. Судя по сообщению Maan, этот молодой мужчина получил пулевое ранение в грудь и умер рано утром в субботу. В сообщении утверждается, что в ходе вчерашних столкновений на границе сектора Газы обычными и резиновыми пулями были ранены не менее 50 палестинских арабов, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Еще 120 человек пострадали от отравления слезоточивым газом, который использовали израильские военные для разгона толпы.

В этот же день неизвестными боевиками был осуществлен обстрел израильской территории. Три ракеты были выпущены по районах Шаар а-Негев и Сдот Негев в то время, когда в поселке Кфар Аза проходила церемония, приуроченная ко дню рождения Орона Шауля. Две ракеты были сбиты системой ПРО "Железный купол", одна попала в здание, однако никто не пострадал.

В ответ танки, артиллерия и военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по целям в секторе Газы. "Палестинский информационный центр" ХАМАСа и агентство Safa, офисы которых расположены в Газе, передавали, что израильские военные обстреляли контрольно-пропускной пункт и полигон боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" в районе Аш-Шуджайя, к востоку от города Газа. Сообщений о пострадавших не было.





