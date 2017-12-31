В Иране прошли антиправительственные акции, крупнейшие за последние 8 лет

Конец недели в Иране был отмечен рядом антиправительственных демонстраций, ставших крупнейшим проявлением общественного недовольства за последние 8 лет, сообщает CNN.

Государственное иранское телевидение крайне скудно освещало акции протеста, однако информация о них, так или иначе, просочилась в международные СМИ.

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли предупредил граждан о недопустимости незаконных сборищ, напомнив, что, согласно закону, любые группы, желающие провести ту или иную акцию, должны подать официальный запрос и получить разрешение.

Также в субботу, 30 декабря, в Тегеране и других городах прошли демонстрации в поддержку действий правительства. Агентство IRNA сообщает о "миллионах граждан", принявших участие в этих акциях.

Между тем, в минувший четверг во многих городах Ирана начались многотысячные антиправительственные демонстрации.

Самая крупная акция протеста состоялась в Мешхеде, втором по величине и численности населения городе на северо-востоке Ирана, где на улицы вышли несколько тысяч человек. Они скандировали: "Смерть Роухани!", "Не в Газе, не в Ливане, я живу в Иране!"

Участники демонстрации выступали против дороговизны жизни в Иране и повышения цен. Они призвали правительство прекратить поддерживать палестинцев и "Хизбаллу" и заняться насущными проблемами простых иранцев. Губернатор Мешхеда отметил: несмотря на то, что речь идет о несанкционированном мероприятии, полиция проявила большую терпимость. Были задержаны 52 человека.

Акции протеста также прошли в Йезде, Имамшехре, Тегеране, Керманшахе, Эраке, Казвине, Хоррамабаде, Кередже и Себзеваре. По сообщению телеканала "Аль Арабия", в ходе одной из демонстраций, правительственные войска открыли огонь по демонстрантам, в результате чего погибли не менее трех человек.