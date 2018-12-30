Anadolu: начался вывод американских войск из Сирии

В субботу, 29 декабря, начался вывод американских войск из Сирии, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Согласно указанному источнику, по меньшей мере 50 военнослужащих армии США вместе с конвоем оружия и боеприпасов выехали из района Аль-Хасака (северо-восток Сирии) и направились в сторону границы с Ираком на бронированных автомобилях.

Перед отправкой на грузовые автомобили было загружено оружие, ранее хранившееся на складе площадью 400 кв.м и предназначавшееся для курдских вооруженных формирований, говорится в сообщении турецкого агентства.

На прошлой неделе в телефонной беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп говорил, что вывод американских войск из Сирии будет осуществляться поэтапно.

На момент принятия решение о выводе американских войск из Сирии в этой стране находились немногим более 2000 военнослужащих армии США.